Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Στο «κόκκινο» βρίσκονται σήμερα (19/9) πολλές κεντρικές οδοί της Αττικής, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να είναι αναγκασμένοι να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση είναι αυξημένη από την Αττική Οδό έως του Ρέντη, ενώ στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Κηφισίας, με τα περισσότερα προβλήματα να καταγράφονται, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Ψυχικού.

Παράλληλα, μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Μεσογείων, όπως και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Εμφανή είναι τα προβλήματα και στην παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

09:13 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

