Θεσσαλονίκη: Στόλισαν ήδη πολυκατοικία για τα Χριστούγεννα – Δείτε βίντεο

Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι έχουν μπει για τα καλά στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok φαίνεται μία πολυκατοικία στις Συκιές της Θεσσαλονίκης φωταγωγημένη με πολύχρωμα λαμπάκια.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…», ενώ παίζει το κλασικό τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, “All I want for Christmas is you”.

@loukaschatziioann Christmas mood Σεπτεμβρίου 😜🤔😜😂😂#tiktok #mpesfypgamw #fyppp #greecetiktok #christmas ♬ All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

07:49 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

