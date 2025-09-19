Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η «ντρίμπλα» του Τραμπ που ξεμπλόκαρε τον διορισμό της και η ατζέντα που φέρνει στην Αθήνα – Όλο το παρασκήνιο

Λίγα βήματα μακριά πριν «πατήσει» Αθήνα βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Γερουσία ενέκρινε σε μία μαζική διαδικασία την υποψηφιότητά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην αλλαγή των διαδικαστικών κανόνων στη Γερουσία ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών. Και έτσι η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πολιτική σύμμαχος του Αμερικανού Προέδρου περιλαμβανόταν σε «πακέτο» 48 διορισμών που ψηφίστηκαν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το AP, μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών είναι αυτός του Τζόναθαν Μόρισον, της Κάλιτσα Γκίνγκριτς, νέας πρέσβεως στην Ελβετία, καθώς και άλλων για θέσεις σε υπηρεσίες όπως το Εμπόριο και η Ενέργεια.

Το παρασκήνιο μέχρι την τελική επικύρωση του διορισμού της είναι πλούσιο. Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του Realfm 97,8 στην Ουάσινγκτον, Θανάσης Τσίτσας στην εκπομπή των Στεφανίας Κασίμη και Σπύρου Παπαδάκη, ο Τραμπ προχώρησε στην αλλαγή της διαδικασίας, κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα από τους Δημοκρατικούς. «Με μια νομικίστικη ντρίμπλα στην ουσία ξεμπλόκαραν οι διορισμοί» είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Τσίτσας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γκιλφόιλ που τις τελευταίες ημέρες συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου που πραγματοποιεί 10ήμερη περιοδεία στις ΗΠΑ, ήταν ανυπόμονη και ενθουσιασμένη για να έρθει στην Ελλάδα.

Η ορκωμοσία στον Λευκό Οίκο αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου και η ίδια ελπίζει στο τέλος Οκτωβρίου να έχει έρθει στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του διορισμού της έγινε τον Δεκέμβριο του 2024 και η Γκιλφόιλ θα αναλάβει το πόστο της καλώς εχόντων των πραγμάτων, αρχές Νοεμβρίου 2025. Και αυτό πρέπει να γίνει γιατί ήδη υπάρχει διορισμένος πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Η ατζέντα

Όπως εξήγησε ο Θανάσης Τσίτσας «το σημαντικό ζήτημα είναι η ατζέντα που κομίζει και αυτά που θέλει να εφαρμόσει γιατί ως γνωστόν με τις κατά καιρούς ανακοινώσεις Τύπου έχει γίνει σαφές ότι η προοπτική είναι να εφαρμοστεί η ατζέντα MAGA».

Όπως είπε, «θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για ενεργειακά projects στην Ελλάδα και επειδή η πολιτική συγκυρία έχει να κάνει με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πολύ ανακατεμένη σε όσα γίνονται στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Είναι πολύ ευφυής γυναίκα και θα κάνει μεγάλη δουλειά για λογαριασμό των ΗΠΑ και την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, έχει σταθεί στο πλευρό του Τραμπ πολλά χρόνια και είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μεγάλα χρηματικά ποσά για την προεκλογική του καμπάνια. Ανήκει στο στενό του περιβάλλον και είναι μία γυναίκα που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο».

Η ίδια είχε δεχτεί πόλεμο καθώς υπήρχαν κύκλοι στην Αθήνα και την Ουάσινγκτον που προσπάθησαν να αποδομήσουν την υποψηφιότητά της.

«Θέλει να προσφέρει, έχει διαβάσει πολύ για την Ελλάδα και έχει μιλήσει με τους Ελληνοαμερικανούς παράγοντες» τόνισε ο Θανάσης Τσίτσας και ανέφερε ότι ο ίδιος της ευχήθηκε καλή τύχη και της είπε ως πατέρας δύο Ελληνοαμερικανών θυγατέρων «να έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δύο χώρες».

Η πρώτη αντίδραση της Γκιλφόιλ

Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instragram, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβεβαίωσε τον διορισμό της γράφοντας «τι τιμή», με μια σημαία της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Λίγο μετά, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, η Γκίλφοϊλ έγραψε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα».

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Παράλληλα, ανέβασε και συγχαρητήρια μηνύματα που δέχτηκε.