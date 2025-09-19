Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η «ντρίμπλα» του Τραμπ που ξεμπλόκαρε τον διορισμό της και η ατζέντα που φέρνει στην Αθήνα – Όλο το παρασκήνιο

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Λίγα βήματα μακριά πριν «πατήσει» Αθήνα βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Γερουσία ενέκρινε σε μία μαζική διαδικασία την υποψηφιότητά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην αλλαγή των διαδικαστικών κανόνων στη Γερουσία ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών. Και έτσι η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πολιτική σύμμαχος του Αμερικανού Προέδρου περιλαμβανόταν σε «πακέτο» 48 διορισμών που ψηφίστηκαν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το AP, μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών είναι αυτός του Τζόναθαν Μόρισον, της Κάλιτσα Γκίνγκριτς, νέας πρέσβεως στην Ελβετία, καθώς και άλλων για θέσεις σε υπηρεσίες όπως το Εμπόριο και η Ενέργεια.

Το παρασκήνιο μέχρι την τελική επικύρωση του διορισμού της είναι πλούσιο. Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του Realfm 97,8 στην Ουάσινγκτον, Θανάσης Τσίτσας στην εκπομπή των Στεφανίας Κασίμη και Σπύρου Παπαδάκη, ο Τραμπ προχώρησε στην αλλαγή της διαδικασίας, κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα από τους Δημοκρατικούς.  «Με μια νομικίστικη ντρίμπλα στην ουσία ξεμπλόκαραν οι διορισμοί» είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Τσίτσας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γκιλφόιλ που τις τελευταίες ημέρες συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου που πραγματοποιεί 10ήμερη περιοδεία στις ΗΠΑ, ήταν ανυπόμονη και ενθουσιασμένη για να έρθει στην Ελλάδα.

Η ορκωμοσία στον Λευκό Οίκο αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου και η ίδια ελπίζει στο τέλος Οκτωβρίου να έχει έρθει στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του διορισμού της έγινε τον Δεκέμβριο του 2024 και η Γκιλφόιλ θα αναλάβει το πόστο της καλώς εχόντων των πραγμάτων, αρχές Νοεμβρίου 2025. Και αυτό πρέπει να γίνει γιατί ήδη υπάρχει διορισμένος πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Η ατζέντα

Όπως εξήγησε ο Θανάσης Τσίτσας «το σημαντικό ζήτημα είναι η ατζέντα που κομίζει και αυτά που θέλει να εφαρμόσει γιατί ως γνωστόν με τις κατά καιρούς ανακοινώσεις Τύπου έχει γίνει σαφές ότι η προοπτική είναι να εφαρμοστεί η ατζέντα MAGA».

Όπως είπε, «θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για ενεργειακά projects στην Ελλάδα και επειδή η πολιτική συγκυρία έχει να κάνει με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πολύ ανακατεμένη σε όσα γίνονται στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Είναι πολύ ευφυής γυναίκα και θα κάνει μεγάλη δουλειά για λογαριασμό των ΗΠΑ και την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, έχει σταθεί στο πλευρό του Τραμπ πολλά χρόνια και είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μεγάλα χρηματικά ποσά για την προεκλογική του καμπάνια. Ανήκει στο στενό του περιβάλλον και είναι μία γυναίκα που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο».

Η ίδια είχε δεχτεί πόλεμο καθώς υπήρχαν κύκλοι στην Αθήνα και την Ουάσινγκτον που προσπάθησαν να αποδομήσουν την υποψηφιότητά της.

«Θέλει να προσφέρει, έχει διαβάσει πολύ για την Ελλάδα και έχει μιλήσει με τους Ελληνοαμερικανούς παράγοντες» τόνισε ο Θανάσης Τσίτσας και ανέφερε ότι ο ίδιος της ευχήθηκε καλή τύχη και της είπε ως πατέρας δύο Ελληνοαμερικανών θυγατέρων «να έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δύο χώρες».

Η πρώτη αντίδραση της Γκιλφόιλ

Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instragram, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβεβαίωσε τον διορισμό της γράφοντας «τι τιμή», με μια σημαία της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Λίγο μετά, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, η Γκίλφοϊλ έγραψε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα».

Παράλληλα, ανέβασε και συγχαρητήρια μηνύματα που δέχτηκε.

ΓΚΙΛΦΟΙΛ

ΓΚΙΛΦΟΙΛ

ΓΚΙΛΦΟΙΛ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες ασθένειες μπορεί να έχουμε σε 20 χρόνια; Νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης τις προβλέπει με ακρίβεια

Μούχλα στο πλυντήριο: Το κόλπο με την οδοντόκρεμα που θα την εξαφανίσει

Ακρίβεια: «Πονοκέφαλος» για τους καταναλωτές το κρέας και τα γαλακτοκομικά – Ποια μέτρα «ρίχνονται» στη μάχη για να μην υπά...

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο παιδιά σε μία διάβαση σε 14 δευτερόλεπτα

Αυτά είναι τα 8 πράγματα που κάνει το Android Auto και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το CarPlay
περισσότερα
07:06 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Albatros και Bayraktar: Οι στόλοι drones σε θάλασσα και αέρα που ετοιμάζει η Τουρκία – Δείτε βίντεο

Μετά τα Bayraktar η Τουρκία επενδύει στα Albatros. Είναι τα θαλάσσια drones που κατασκευάζει μ...
23:25 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα 18 και 19 – Πρωτοβουλία για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φύσσα –

Ενός λεπτού σιγή τήρησε η ολομέλεια της Βουλής, στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε απ...
23:07 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκοπήσεις: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και το «κόμμα Τσίπρα»

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δείχνει να κινείται στα ποσοστά που είχε συγκε...
22:56 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Στα «χαρακώματα» η Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Ο Φλωρίδης, οι Νεφελίμ και η διάταξη που «άναψε φωτιές»

Σε πεδίο μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση το...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος