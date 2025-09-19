ΗΠΑ: Εγκρίθηκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη Γερουσία – Και επίσημα είναι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε σε μία μαζική διαδικασία την υποψηφιότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πολιτική σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανόταν σε “πακέτο” 48 διορισμών που ψηφίστηκαν ταυτόχρονα, μετά την αλλαγή των διαδικαστικών κανόνων στη Γερουσία ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις από τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το AP, μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών είναι αυτός του Τζόναθαν Μόρισον, της Κάλιτσα Γκίνγκριτς, νέας πρέσβειρας στην Ελβετία, καθώς και άλλοι για θέσεις σε υπηρεσίες όπως το Εμπόριο και η Ενέργεια.

Η έγκριση της Γκιλφόιλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με την Αθήνα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η πρώτη αντίδραση

Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instragram, η Κιμπερλι Γκλιλφόιλ επιβεβαίωσε τον διορισμό της γράφοντας «τι τιμή», με μια σημαία της Ελλάδας και των ΗΠΑ.