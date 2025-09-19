ΗΠΑ: Εγκρίθηκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη Γερουσία – Και επίσημα είναι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Enikos Newsroom

διεθνή

Kimberly Guilfoyle Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε σε μία μαζική διαδικασία την υποψηφιότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αποχαιρετά τον «αγαπητό φίλο της» Τσάρλι Κερκ – Η συνεργασία της με τον συντηρητικό ακτιβιστή

Η Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πολιτική σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανόταν σε “πακέτο” 48 διορισμών που ψηφίστηκαν ταυτόχρονα, μετά την αλλαγή των διαδικαστικών κανόνων στη Γερουσία ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις από τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το AP, μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών είναι αυτός του Τζόναθαν Μόρισον, της Κάλιτσα Γκίνγκριτς, νέας πρέσβειρας στην Ελβετία, καθώς και άλλοι για θέσεις σε υπηρεσίες όπως το Εμπόριο και η Ενέργεια.

Η έγκριση της Γκιλφόιλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με την Αθήνα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η πρώτη αντίδραση

Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instragram, η Κιμπερλι Γκλιλφόιλ επιβεβαίωσε τον διορισμό της γράφοντας «τι τιμή», με μια σημαία της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονο στρες και αυξημένη κορτιζόλη: Πώς να τα μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με το Cleveland

Καμπανάκι κινδύνου από τη Novo Nordisk: συνταγογραφούμενα φάρμακα στο διαδίκτυο-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Τιμολόγια Ρεύματος: Πού αναμένεται να κυμανθούν τον Οκτώβριο

Αυτά είναι τα 8 πράγματα που κάνει το Android Auto και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το CarPlay

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:23 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Η απόλυση Κίμελ δείχνει πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρνει σε δύσκολη θέση τα ΜΜΕ – Το «εγχειρίδιο Νίξον» κατά του Τύπου που υιοθετεί

Ο πρόεδρος Τραμπ όταν ανέλαβε την δεύτερη θητεία δεσμεύτηκε να «σταματήσει αμέσως κάθε κυβερνη...
22:49 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία που έχει «στοιχειώσει» την οικογένεια του 20χρονου Στίβεν Κουκ

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του 20χρονου Βρετανού Στίβεν Κουκ, που χ...
22:30 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ – Στάρμερ: Η «άρρηκτη» σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας, οι συμφωνίες συνεργασίας και οι διαφωνίες για Ουκρανία και Γάζα

Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε με τη...
22:19 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν απο λίγο στη χερσόνησο Καμτσάτκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος