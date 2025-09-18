Ντόναλντ Τραμπ: Αναγκαστική προσγείωση για το ελικόπτερο που τον μετέφερε στο αεροδρόμιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ αναγκάστηκαν να αλλάξουν ελικόπτερο κατά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο Στάνσεντ του Λονδίνου την Πέμπτη, εξαιτίας μηχανικού προβλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Κατά τη διαδρομή τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία παρουσίασε πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα.

Οι πιλότοι, για καθαρά προληπτικούς λόγους, προχώρησαν σε προσγείωση του Marine One σε μικρό αεροδρόμιο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στους δημοσιογράφους.

Τελικά, ο Τραμπ και η σύζυγός του επιβιβάστηκαν σε άλλο ελικόπτερο και το αεροσκάφος με τον Αμερικανό πρόεδρο αναχώρησε από τη Βρετανία αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

