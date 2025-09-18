Τραμπ – Στάρμερ: Η «άρρηκτη» σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας, οι συμφωνίες συνεργασίας και οι διαφωνίες για Ουκρανία και Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ – Στάρμερ: Η «άρρηκτη» σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας, οι συμφωνίες συνεργασίας και οι διαφωνίες για Ουκρανία και Γάζα

Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε με την συνέντευξη Τύπου που έδωσε από κοινού με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ,  στην εξοχική κατοικία του τελευταίου, στο Τσέκερς της Αγγλίας, όπου υπεγράφη μεγάλη συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με τους 2 ηγέτες να μην καταβάλλουν την παραμικρή προσπάθεια να κρύψουν τις διαφωνίες τους, που δεν είναι άλλες από την πολιτική τους στις δύο εμπόλεμες συρράξεις, στην Ουκρανία και στην Γάζα.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν όσο πιο εμφαντικά μπορούσαν την ιστορικά «ειδική σχέση» των χωρών τους χαρακτηρίζοντάς την «άρρηκτη» και υπογραμμίζοντας τις κοινές αξίες και τα συμφέροντα που μοιράζονται. Ανακοίνωσαν επενδυτικές συνεργασίες σε διάφορους τομείς που ξεπερνούν τα 280 δις ευρώ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Όπως παρατηρούν βρετανοί αναλυτές, η συνέντευξη σηματοδότησε μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ ενισχυμένη και πιο ενεργή, παρά τις εγγενείς διαφωνίες σε διεθνή θέματα. Το μήνυμα ήταν σαφές: η «ειδική σχέση» θα συνεχιστεί με έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, σημειώνουν οι αναλυτές.

«Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» και Επενδύσεις

Κεντρικό σημείο των συζητήσεων των δύο ηγετών αποτέλεσε η «Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» (Tech Prosperity Deal) που στόχο έχει την τεχνολογική ανάπτυξη σε νευραλγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και τα προηγμένα προγράμματα πυρηνικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό η αμερικανική εταιρεία Nvidia ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει 120.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) στη Βρετανία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη έως σήμερα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η επένδυση αυτή θα μετατρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο σε κεντρικό κόμβο για την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε πως η εν λόγω συμφωνία «διασφαλίζει ότι η Βρετανία θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου», ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, πιο επιφυλακτικός, δήλωσε ότι «ελπίζει οι επικεφαλής του κλάδου να ξέρουν τι κάνουν», σε σχέση με την ταχύτητα που αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν την ακαδημαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε κρίσιμους τομείς όπως η κβαντική τεχνολογία, με στόχο τη διατήρηση του στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι ανταγωνιστών κρατών.

Ουκρανία & Ρωσία

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί». Την ίδια στιγμή ζήτησε μεγαλύτερη πίεση προς τη Μόσχα και ενίσχυση της αμυντικής βοήθειας προς το Κίεβο. Επισήμανε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πιο ήπιο τόνο, επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι θεωρεί «απογοητευτική» τη στάση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, απέφυγε όμως να δεσμευθεί με συγκεκριμένες νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Περιορίστηκε να σημειώσει πως επιθυμεί «ένα τέλος στον πόλεμο για να έρθει η σταθερότητα στην περιοχή», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, και οι δύο τους τόνισαν ότι οι χώρες τους παραμένουν δεσμευμένες στη στήριξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση της διατλαντικής ενότητας.

Ισραήλ & Γάζα

Αλλά και το ζήτημα της Παλαιστίνης αποτέλεσε σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προοπτική των δύο κρατών. Εμφανίστηκε μάλιστα έτοιμος να προχωρήσει σε αναγνώριση της Παλαιστίνης «υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις», όπως είπε.

Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, διαφώνησε με τη λογική της διεθνούς αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους σε αυτή τη φάση. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε μια τέτοια πράξη, καθώς όπως τόνισε «η ειρήνη πρέπει να προηγηθεί των πολιτικών κινήσεων».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

 

Εμπόριο & Δασμοί

Τέλος σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, όπως ήταν αναμενόμενο ο Βρετανός πρωθυπουργός έθιξε και το θέμα των αμερικανικών δασμών σε μέταλλα, χάλυβα και αυτοκίνητα, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο τη μείωση ή ακόμη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονο στρες και αυξημένη κορτιζόλη: Πώς να τα μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με το Cleveland

Καμπανάκι κινδύνου από τη Novo Nordisk: συνταγογραφούμενα φάρμακα στο διαδίκτυο-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Τιμολόγια Ρεύματος: Πού αναμένεται να κυμανθούν τον Οκτώβριο

Αυτά είναι τα 8 πράγματα που κάνει το Android Auto και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το CarPlay

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:23 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Η απόλυση Κίμελ δείχνει πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρνει σε δύσκολη θέση τα ΜΜΕ – Το «εγχειρίδιο Νίξον» κατά του Τύπου που υιοθετεί

Ο πρόεδρος Τραμπ όταν ανέλαβε την δεύτερη θητεία δεσμεύτηκε να «σταματήσει αμέσως κάθε κυβερνη...
22:49 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία που έχει «στοιχειώσει» την οικογένεια του 20χρονου Στίβεν Κουκ

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του 20χρονου Βρετανού Στίβεν Κουκ, που χ...
22:19 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν απο λίγο στη χερσόνησο Καμτσάτκ...
21:43 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στην πε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος