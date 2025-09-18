Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι, στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, ο οποίος πριν 12 χρόνια έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά.

«Βύθισαν στο πένθος την οικογένειά μας, μας βύθισαν, στα τάρταρα μας πήγαν» δήλωσε η Μάγδα Φύσσα στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε ότι «εγώ σήμερα δεν θα αφιερώσω τη μέρα μου στον δολοφόνο του παιδιού μου. Εγώ σήμερα και η οικογένεια, όλοι θα κουβαλήσουμε τον Παύλο στους ώμους μας και θα πάμε να τον εναποθέσουμε εκεί που αξίζει, στη Μάντρα της Κοκκινιάς».

Πολιτικοί, εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες τον τίμησαν αφήνοντας ένα λουλούδι στο μνημείο που έχει στηθεί προς τιμήν του στο Κερατσίνι.

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα αντηχεί μέσα μας. Αντηχεί για δύναμη, αντηχεί ελπίδα, αντηχεί για φωνή της νέας γενιάς απέναντι στο φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. «Η μάχη κατά του φασισμού είναι μια μάχη η οποία δίνεται κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε στους νέους και τις νέες της χώρας μας, να τους λέμε ότι ο φασισμός, οι ναζί και οι νεοναζί σημαίνουν διακρίσεις, σημαίνουν αδικία, σημαίνουν βία, σημαίνουν πόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ενώνει τη φωνή του με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Δημοκρατίας. Μένουμε όρθιοι, στεκόμαστε όρθιοι, διεκδικούμε μια προοδευτική Ελλάδα και καταπολεμούμε στη ρίζα του το φίδι του φασισμού και των ναζί. Ο Παύλος Φύσσας ζει. Έμεινε όρθιος. Είναι όρθιος στις σκέψεις μας, θα μείνει μαζί μας στους αγώνες».

«Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού Συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού. Γι’ αυτό και δεν χωρά καμιά επανάπαυση, αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Η εν ψυχρώ δολοφονία του έφερε στην επιφάνεια την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και σηματοδότησε την αρχή του τέλους της.

Δείτε φωτογραφίες: