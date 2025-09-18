Κερατσίνι: Ξεκίνησε η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα – Δείτε φωτογραφίες 

Ξεκίνησε η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του αντιφασίστα μουσικού, ο οποίος δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονται ήδη στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Η εν ψυχρώ δολοφονία του έφερε στην επιφάνεια την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και σηματοδότησε την αρχή του τέλους της.

Δείτε φωτογραφίες:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων στη μνήμη Π. Φύσσα σε Νίκαια και Κερατσίνι σήμερα, Πέμπτη 18-9-2025 και κατά τις ώρες 14.00΄- 23.00΄ δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών

Κλειστοί οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» του Μετρό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. είναι κλειστοί από τις 15.30 σήμερα οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» και οι συρμοί διέρχονται απ’ αυτούς χωρίς στάση.