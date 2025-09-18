Κερατσίνι: Ξεκίνησε η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα – Δείτε φωτογραφίες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παύλος Φύσσας, συγκέντρωση, επέτειος, Κερατσίνι

Ξεκίνησε η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του αντιφασίστα μουσικού, ο οποίος δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονται ήδη στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Η εν ψυχρώ δολοφονία του έφερε στην επιφάνεια την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και σηματοδότησε την αρχή του τέλους της.

Δείτε φωτογραφίες:

Παύλος Φύσσας, συγκέντρωση, επέτειος, Κερατσίνι

Παύλος Φύσσας, συγκέντρωση, επέτειος, Κερατσίνι

Παύλος Φύσσας, συγκέντρωση, επέτειος, Κερατσίνι

Παύλος Φύσσας, συγκέντρωση, επέτειος, Κερατσίνι

Παύλος Φύσσας, συγκέντρωση, επέτειος, Κερατσίνι

Παύλος Φύσσας, συγκέντρωση, επέτειος, Κερατσίνι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων στη μνήμη Π. Φύσσα σε Νίκαια και Κερατσίνι σήμερα, Πέμπτη 18-9-2025 και κατά τις ώρες 14.00΄- 23.00΄ δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,
Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,
Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,
Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,
Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,
Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών

Κλειστοί οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» του Μετρό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. είναι κλειστοί από τις 15.30 σήμερα οι σταθμοί του Μετρό  «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» και οι συρμοί διέρχονται απ’ αυτούς χωρίς στάση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: 226 νέες εισαγωγές και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε μόλις 15 δευτερόλεπτα;

Πώς να αυξήσετε τις προβολές στο YouTube και να αναπτύξετε το κανάλι σας το 2025
περισσότερα
18:40 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα – Μπλόκο σε φορτηγό στο Τελωνείο Ευζώνων

Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα κατασχέθη...
18:30 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο ανήλικο παιδί που υπέστη ηλεκτροπληξία σε πλοίο 

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καρπάθου από πλοίαρχο για τον τρα...
17:57 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μεταναστευτικό: Υπόμνημα για την αποδέσμευση του εκθεσιακού-εργασιακού χώρου Αγυιάς απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων στα αρμόδια υπουργεία 

Υπόμνημα σχετικό με την αποδέσμευση του εκθεσιακού-εργασιακού χώρου Αγυιάς ως χώρου υποδοχής κ...
17:41 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Συναγερμός για την αρπαγή 5χρονου από την μητέρα του – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την αρπαγή 5χρονου από την μητέρα του, από περιοχή της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος