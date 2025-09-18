Βρετανία: Συμφωνίες μαμούθ υπέγραψαν Τραμπ και Στάρμερ – «Είμαι απογοητευμένος με τον Πούτιν»

Με συμφωνία που ξεπερνά τα 172 δισεκατομμύρια ευρώ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Σερ Κιρ Στάρμερ επισφράγισαν τους άρρηκτους δεσμούς που, όπως είπαν, συνδέουν τις δύο χώρες, ενώ και οι δύο συμφώνησαν στην δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Μετά την ανακοίνωση των συμφωνιών οι δύο ηγέτες έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, με τον κόσμο να βλέπει “ακόμη περισσότερη αιματοχυσία”.

Οι ενέργειες του Πούτιν δεν είναι οι ενέργειες κάποιου που θέλει την ειρήνη, είπε και πρόσθεσε ότι χρειάζεται περισσότερη πίεση στον Ρώσο ηγέτη.

Η διαφωνία για την Γάζα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι rump μία από τις “λίγες διαφωνίες” του με τον Στάρμερ είναι σχετικά με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, την οποία υποστηρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ερώτηση του BBC αναφορικά με το τι μπορεί να κάνει για να σταματήσει τον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει. Ο Στάρμερ είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ μίλησαν ιδιαιτέρως για περίπου μία ώρα για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα είναι ένα βήμα προς τη λύση των δύο κρατών.

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι οι όμηροι του είπαν ότι δεν τους έδειξαν καμία ανθρωπιά. «Ένας όμηρος ήταν μέσα για 451 ημέρες», είπε και τόνισε ότι όσες φορές κι αν ρώτησε του τόνισαν πως ποτέ η Χαμάς δεν έδειξε ανθρωπιά προς τους ομήρους.

Είπε επίσης ότι η 7η Οκτωβρίου ήταν μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του κόσμου. «Είδα τις κασέτες από τη βία της Χαμάς. Εύχομαι να μην το είχα δει. Θέλω να σταματήσουν οι μάχες.

Η Χαμάς λέει ότι θα βάλει τους ομήρους μπροστά σε κάθε επίθεση.

Οι συμφωνίες

Οι δύο χώρες υπέγραψαν μια συμφωνία στον τομέα της τεχνολογίας, η οποία θα δει τη Microsoft, τη Google και άλλες εταιρείες να δεσμεύονται για δισεκατομμύρια λίρες προς την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταδίδει το BBC. Η συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ώστε να συμπέσει με την επίσημη επίσκεψη και να ανακοινωθεί.

Είναι ξεχωριστή από την συμφωνία των 172 δισεκατομμυρίων ευρώ (150 δισεκατομμύρια στερλίνες) που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αναμφισβήτητα πιο σημαντική, μεταδίδει το BBC.

Η συμφωνία στον τομέα της τεχνολογίας είχε όμως σήμερα τη μεγάλη τηλεοπτική της στιγμή. Οι 2 ηγέτες υπέγραψαν δύο σειρές εγγράφων και τα κράτησαν ψηλά στις κάμερες. Παρακολουθούσαν αρκετά μεγάλα θηρία του επιχειρηματικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των Nvidia, Microsoft, Rolls-Royce, Boeing, BAE Systems, GlaxoSmithKline, Alphabet, BlackRock και Citi Group – μερικοί από τους οποίους πήραν επίσης την πολυπόθητη πρόσκληση για το κρατικό δείπνο χθες το βράδυ.

Ο Τραμπ και ο Στάρμερ, σήμερα (Πέμπτη) υπέγραψαν επίσημα αυτό που ονομάστηκε “συμφωνία τεχνολογικής ευημερίας”, η οποία θα προβλέπει τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η κβαντική πληροφορική και η πυρηνική ενέργεια.

🚨 President Donald J. Trump and U.K. Prime Minister @Keir_Starmer JUST SIGNED A HISTORIC Technology Prosperity Deal to usher in the next Golden Age of Innovation for a future of freedom and prosperity! 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/NqNdvoKKUe — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Παράλληλα, ορισμένες κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος επενδυτής, ανακοινώνοντας ένα πακέτο δαπανών ύψους 30 δισ. δολαρίων (22 δισ. λιρών) – το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιήσει ποτέ εκτός των ΗΠΑ.

Η Google υποσχέθηκε 5 δισ. στερλίνες για έρευνα και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η εταιρεία κατασκευής τσιπ υπολογιστών Nvidia ανακοίνωσε 500 εκατ. στερλίνες για την κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων που θα βοηθήσουν στη λειτουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Βρετανία.

Ηγέτες της τεχνολογίας, όπως ο Jensen Huang της Nvidia, ο επικεφαλής της OpenAI Sam Altman και ο Satya Nadella της Microsoft, συνόδευσαν τον Τραμπ στο κρατικό δείπνο στο κάστρο του Windsor χθες το βράδυ.

Ο Κιρ Στάρμερ υπερηφανεύτηκε σήμερα για μια “ανανεωμένη” Ειδική Σχέση, λίγο πριν αρχίσει η κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι χώρες είναι “πρώτοι εταίροι”, καθώς χαιρέτισε τη “φιλία” του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Σερ Κίρ Στάρμερ ζήτησε επίσης να υπάρξει μια νέα ώθηση για την ειρήνη στη Γάζα -όπου οι 2 σύμμαχοι έχουν υιοθετήσει εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις- και επέμεινε ότι τα χτυπήματα του Πούτιν στην Ουκρανία “δεν είναι οι ενέργειες κάποιου που θέλει την ειρήνη”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι θα βοηθήσει στην προώθηση της “επόμενης τεχνολογικής επανάστασης”. Επίσης, συνεχάρη τον Στάρμερ για το εμπορικό σύμφωνο που συνήφθη με τις ΗΠΑ τον Μάιο, χαρακτηρίζοντάς τον “σπουδαίο διαπραγματευτή”.