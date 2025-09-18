ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι από κορονοϊό και 226 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα – Αναλυτικά τα στοιχεία

Μείωση παρουσιάζει την εβδομάδα 8-14 Σεπτεμβρίου η θετικότητα για κορονοϊό στην κοινότητα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, έντονα αυξητική τάση παρουσιάζει το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια. Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 37/2025 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 37/2025 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης μετά την εβδομάδα 31/2025, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Την εβδομάδα 37/2025 καταγράφηκαν 226 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 220.

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 37/2025 δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 37/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 406.

✓ Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.

✓ Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) μετά την εβδομάδα 15/2025 κινείται κάτω από το επιδημικό όριο της εποχικής δραστηριότητας (10%), με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Η θετικότητα στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

✓ Μετά την εβδομάδα 20/2025 καταγράφονται σποραδικά μόνο κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης ή/και θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Κατά την εβδομάδα 37/2025 δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024

έως την εβδομάδα 37/2025 έχουν καταγραφεί 196 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 87 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 37/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 148.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως και την εβδομάδα 37/2025, μεταξύ 6.493 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), έχουν ανευρεθεί 899 (14%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 886 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 572 (64,5%) να ανήκουν στον τύπο Α και 314 (35,5%) στον τύπο Β.

✓ Από τα 532 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 278 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 254 στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Μετά την εβδομάδα 20/2025, η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI), με καταγραφή μόνο σποραδικών θετικών δειγμάτων.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά.

Δείτε εδώ την έκθεση του ΕΟΔΥ