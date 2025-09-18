Αθήνα: Συναγερμός για την αρπαγή 5χρονου από την μητέρα του – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την αρπαγή 5χρονου από την μητέρα του, από περιοχή της Αθήνας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

ΓΟΝΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΠΑΡΔΑ ΣΕΝΚ (ΕΠ.) ΝΤΟΡΙΑΝ ΚΡΙΣΤΟΦ ΠΩΛ (ΟΝ.), 5 ΕΤΩΝ

Στις 10/09/2025 η μητέρα προέβη σε αρπαγή του ανήλικου Μπάρδα Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (ον.), 5 ετών, από την περιοχή της Αθήνας και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μπάρδας Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ, 5 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά .Έχει ύψος 1 μ. και 19 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις

116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.