Τουρκία: Οι προσπάθειες εξοπλισμού της Λευκωσίας «ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες συνέπειες», λένε πηγές του υπουργείου Άμυνας

Με απειλητικό ύφος και κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες συνέπειες» αντιδρά η Άγκυρα στην προμήθεια του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX από την Κύπρο, με πηγές του υπουργείου Άμυνας, στην Τουρκία, να τονίζουν ότι οι προσπάθειες εξοπλισμού της Λευκωσίας «υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί».

Στην τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ ανέφεραν ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την αγορά ισραηλινού συστήματος αεροπορικής άμυνας από την Κύπρο. «Θέλουμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου” για εξοπλισμούς και οι δραστηριότητές της που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες συνέπειες» προσέθεσαν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επιπλέον ανέφεραν ότι «ο “τουρκοκυπριακός λαός” βρίσκεται υπό την προστασία της Τουρκίας» και κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στην διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται με προσοχή και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η κίνηση αυτή της Λευκωσίας θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει μια “εύθραυστη ισορροπία” στο διαιρεμένο νησί.

Τα σχόλια των Τούρκων αξιωματούχων έγιναν έπειτα από αναφορές που έδειξαν ότι το σύστημα παραδόθηκε στην Κύπρο, αναφέρουν οι Times of Israel.

Το ισραηλινό επίγειο σύστημα είναι ικανό να αναχαιτίζει ταυτόχρονα πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη από απόσταση 150 χιλιομέτρων. Η ανάπτυξή του θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αναβάθμιση της αμυντικής ασπίδας της Κύπρου, η οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούνταν μόνο από όπλα σοβιετικής εποχής, όπως το πυραυλικό σύστημα BUK M1-2.

Οι Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε λεπτομέρειες, ότι λαμβάνονται κάθε είδους μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.