Τουρκία: Οι προσπάθειες εξοπλισμού της Λευκωσίας «ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες συνέπειες», λένε πηγές του υπουργείου Άμυνας

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Οι προσπάθειες εξοπλισμού της Λευκωσίας «ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες συνέπειες», λένε πηγές του υπουργείου Άμυνας

Με απειλητικό ύφος και κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες συνέπειες» αντιδρά η Άγκυρα στην προμήθεια του ισραηλινού αντιαεροπορικού  συστήματος Barak MX από την Κύπρο, με πηγές του υπουργείου Άμυνας, στην Τουρκία, να τονίζουν ότι οι προσπάθειες εξοπλισμού της Λευκωσίας «υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί».

Στην τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ ανέφεραν ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την αγορά ισραηλινού συστήματος αεροπορικής άμυνας από την Κύπρο. «Θέλουμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου” για εξοπλισμούς και οι δραστηριότητές της που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες συνέπειες» προσέθεσαν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επιπλέον ανέφεραν ότι «ο “τουρκοκυπριακός λαός” βρίσκεται υπό την προστασία της Τουρκίας» και κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στην διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται με προσοχή και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η κίνηση αυτή της Λευκωσίας θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει μια “εύθραυστη ισορροπία” στο διαιρεμένο νησί.

Τα σχόλια των Τούρκων αξιωματούχων έγιναν έπειτα από αναφορές που έδειξαν ότι το σύστημα παραδόθηκε στην Κύπρο, αναφέρουν οι Times of Israel.

Το ισραηλινό επίγειο σύστημα είναι ικανό να αναχαιτίζει ταυτόχρονα πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη από απόσταση 150 χιλιομέτρων.  Η ανάπτυξή του θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αναβάθμιση της αμυντικής ασπίδας της Κύπρου, η οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούνταν μόνο από όπλα σοβιετικής εποχής, όπως το πυραυλικό σύστημα BUK M1-2.

Οι Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε λεπτομέρειες, ότι λαμβάνονται κάθε είδους μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: 226 νέες εισαγωγές και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε μόλις 15 δευτερόλεπτα;

Πώς να αυξήσετε τις προβολές στο YouTube και να αναπτύξετε το κανάλι σας το 2025
περισσότερα
18:05 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Συμφωνίες μαμούθ υπέγραψαν Τραμπ και Στάρμερ – «Είμαι απογοητευμένος με τον Πούτιν»

Με συμφωνία που ξεπερνά τα 172 δισεκατομμύρια ευρώ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρ...
17:36 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Αλβανία: Ένταση στο Κοινοβούλιο – Βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν στον Ράμα το βιβλίο του Συντάγματος

Ένταση επικράτησε σήμερα στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να πετο...
17:25 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Προθεσμία στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τσιάρας: «Δεν θα χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια»

Προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου δίνει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κο...
16:59 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Παραλύει η χώρα από την γενική απεργία, επεισόδια σε διαδηλώσεις – «Η κυβέρνηση δεν κατανοεί την πραγματικότητά μας»

Με συνθήματα εναντίον του προέδρου Μακρόν και του πολιτικού κατεστημένου, χιλιάδες διαδηλωτές ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος