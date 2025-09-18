Βουλή – Νατσιός: Κερκόπορτα, που ανοίγει τον δρόμο στην κρατική αυθαιρεσία το άρθρο 18 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Την αντίθεσή του με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, «Για τον καθορισμό αδικημάτων και κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για παραβίαση περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.», εξέφρασε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ενώ άσκησε κριτική στην ηγεσία του υπουργείου για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο ετέθη σε διαβούλευση τον Αύγουστο.

«Αν σας ενδιαφέρει η γνώμη των πολιτών, ας συμφωνήσουμε λοιπόν όλοι ότι η περίοδος του Αυγούστου, αλλά και των περιόδων του Πάσχα και των Χριστουγέννων δεν θα πρέπει να προσμετρώνται στον χρόνο που αφιερώνεται για την δημόσια διαβούλευση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Νατσιός στάθηκε ιδιαίτερα στο επίμαχο άρθρο άρθρο 18 το οποίο χαρακτήρισε «καρδιά του προβλήματος» και «διάταξη ντροπή για τον νομικό μας πολιτισμό». «Είναι μια ωμή και απροκάλυπτη επαναφορά του “μυστικού φακέλου”, μια οπισθοδρόμηση σε σκοτεινές περιόδους που πιστεύαμε ότι αφήσαμε ολοκληρωτικά πίσω μας.

Δίνετε την εξουσία σε οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο, να στερήσει από έναν Έλληνα πολίτη το θεμελιώδες δικαίωμά του να γνωρίζει το σύνολο της δικογραφίας, να γνωρίζει το κατηγορητήριο εναντίον του», είπε ο πρόεδρος της Νίκης και συνέχισε.

«Και με ποια δικαιολογία; Στο όνομα αόριστων, επικίνδυνων και κακοποιημένων εννοιών, όπως η “εθνική ασφάλεια” και το “δημόσιο συμφέρον”. Μα αυτές ακριβώς οι έννοιες δεν χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσχημα στο σκάνδαλο των υποκλοπών, για να παρακολουθούνται πολιτικοί αντίπαλοι, δημοσιογράφοι, ακόμα και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Με το άρθρο 18, επιχειρείτε να νομιμοποιήσετε αυτή την αδιαφανή λογική και να την ενσωματώσετε στον πυρήνα της ποινικής δίκης. Παραβιάζετε κατάφωρα το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του άρθρου 20 του Συντάγματος και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Είναι μια κερκόπορτα που ανοίγει τον δρόμο στην κρατική αυθαιρεσία και υπονομεύει την ίδια μας τη Δημοκρατία».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο άρθρο 22, «μια διάταξη που αποκαλύπτει με τον πιο κυνικό τρόπο τη μεθοδολογία αυτής της κυβέρνησης μια ρύθμιση που δίνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης την απόλυτη εξουσία να μετακινεί ιατροδικαστές κατά το δοκούν», είπε και συνέχισε: «Για εμάς δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι ο επόμενος κρίκος σε μια αλυσίδα μεθοδικών παρεμβάσεων, που στόχο έχουν τον πλήρη έλεγχο ενός κρίσιμου για την απονομή της Δικαιοσύνης θεσμού.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που, σε ένα εντελώς άσχετο νομοσχέδιο (5167/2024) για τους σιδηροδρόμους, φέρατε μια «φωτογραφική» διάταξη, για να παραταθεί η θητεία του τότε προϊσταμένου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, του κυρίου Καρακούκη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα (με τον νόμο 5172/2025), δημιουργήσατε τριμελή επιτροπή υπό τον ίδιο, με την εξωφρενική αρμοδιότητα να μπορεί να επανεξετάζει και να αναθεωρεί τις αιτίες θανάτου σε υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και πότε συνέβησαν όλα αυτά; Συνέβησαν την ώρα που η ελληνική κοινωνία σπάραζε για το έγκλημα των Τεμπών και οι φωνές για συγκάλυψη πλήθαιναν. Την ώρα που υπήρχαν καταγγελίες για εσκεμμένη παράλειψη διενέργειας τοξικολογικών εξετάσεων στα θύματα. Έρχεστε λοιπόν σήμερα, να ολοκληρώσετε το έργο σας.

Αφού νομοθετήσατε για τους εκλεκτούς σας, τώρα δημιουργείτε και το εργαλείο για την απομάκρυνση κάθε ανεπιθύμητης φωνή.

Δίνετε στον αρμόδιο υπουργό τη “Δαμόκλειο Σπάθη” να μπορεί να στείλει για δύο χρόνια σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κάθε ιατροδικαστή που δεν θα είναι «αρεστός» ή «βολικός» σε υποθέσεις με πολιτικό ενδιαφέρον. Αν σας ενδιέφερε η σωστή λειτουργία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, θα φροντίζατε τόσα χρόνια να μην είναι υποστελεχωμένες και με ανεπαρκείς όρους».

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε σε θέματα της εξωτερικής πολιτικής και είπε πως «πολύ συχνά μας λυπούν και μας απογοητεύουν. Και αναρωτιόμαστε ποιοι άνθρωποι μας αποφασίζουν για τις τύχες του έθνους».

«Η χώρα μας δυστυχώς είναι παντελώς απούσα από όλα τα μεγάλα τραπέζια της πολιτικής. Ο νέος κόσμος μετακινείται ανατολικά τεράστιες ευκαιρίες ανοίγονται για τις εξαγωγές και τις επιχειρήσεις μας, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είναι κολλημένος ακόμα στο Χάρβαρντ. Η νέα Δύση του καπιταλισμού γεννιέται στην Ανατολή αλλά εμείς έχουμε διαφορά ώρας. Εμείς στη ΝΙΚΗ έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας, κατά το μέτρο που μας αναλογεί. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε ισχυρή και τεκμηριωμένη κριτική στην κυβέρνηση για τις τεράστιες αδυναμίες της, αλλά θα καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο επεξεργασμένες προτάσεις η εφαρμογή των οποίων θα βελτιώσει το αύριο των Ελλήνων», είπε ο πρόεδρος της Νίκης.

