Καλλιθέα: Συνελήφθη 28χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «σούζα» για 350 μέτρα – Δεν είχε δίπλωμα – ΦΩΤΟ

Καλλιθέα: Συνελήφθη 28χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «σούζα» για 350 μέτρα – Δεν είχε δίπλωμα – ΦΩΤΟ

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στην περιοχή της Καλλιθέας, 28χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς των Ο.Ε.Π.Τ.Α. να κινείται επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλους και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό εντυπωσιασμού «σούζα» για απόσταση περίπου 350 μέτρων, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

