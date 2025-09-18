Τάμτα: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Υπήρξα και λίγο παραπάνω αυστηρή…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τάμτα
Φωτογραφία: Instagram/officialtamta

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» στο Youtube, ήταν η Τάμτα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για την κόρη της και παραδέχτηκε ότι ως μητέρα έκανε και λάθη και υπήρξε αυστηρή. Υπενθυμίζεται ότι η ερμηνεύτρια έγινε μητέρα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Έξι χρόνια μετά τον γάμο της και την γέννηση του παιδιού της, χώρισε και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, στην οποία ζούσε η δική της μαμά.

Σε ερώτηση για το αν είχε συνειδητοποιήσει τότε, στην ηλικία που ήταν, ότι έγινε μαμά, η Τάμτα απάντησε: «Φυσικά και όχι. Εδώ και σε μία ηλικία μεγαλύτερη να κάνεις το παιδί θέλει και σκέψη πριν και χρόνο γενικά και προετοιμασία και πάρα πολλή δουλειά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία άλλη δουλειά δυσκολότερη από αυτήν, αλλά ενστικτωδώς έγιναν και πολλά πράγματα. Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ τι έπρεπε να κάνω ή να επιβάλλω στον εαυτό μου κάτι, έβγαινε αυτόματα».

«Πού να ήξερα πολλά πράγματα; Δεν ήξερα. Προφανώς και μάθαινα. Η μαμά μου ήταν κοντά μου, αλλά το Νοέμβριο γέννησα την κόρη μου και έπειτα από 3 ή 4 μήνες έφυγε από τη Γεωργία και ήρθε στην Ελλάδα, οπότε 6 χρόνια έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα.

Εγώ δεν ήμουν φίλη με την κόρη μου, ήμουν πάντα η μαμά της. Κοίταξε, φίλους έχουμε. Έρχονται, φεύγουν, μένουν. Μαμά είναι μία. Υπήρξα και λίγο παραπάνω αυστηρή, παρά το νεαρό της ηλικίας μου, σε βαθμό που με ενοχλεί που το σκέφτομαι. Δηλαδή την υπερβολή και την παλιά σκέψη. Αυτό έβλεπα. Ήταν φόβοι, η νοοτροπία, όλα αυτά. Και εγώ όπως όλοι οι γονείς, ειδικά εγώ στα 14 μου, πώς γίνεται να μην έχω κάνει άπειρα λάθη; Τα σκέφτηκα αφού και εγώ μεγάλωσα», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Τάμτα ανέφερε ότι: «Πολλές φορές λέω ότι οι σημερινοί γονείς είναι τυχεροί, υπό την έννοια ότι υπάρχει πολύ πληροφορία. Μπορείς να κάτσεις να διαβάσεις, να πας σε ψυχολόγο… Εγώ απλά επί της ουσίας αντέγραφα αυτό που έβλεπα από τους γείτονες, από τα ξαδέλφια μου… Αυτό ήταν και έλεγα μάλλον αυτό είναι το σωστό. Ήμουν και μικρή, ήταν και πιο κλειστή η κοινωνία, δεν έπαιρνες εύκολα την πληροφορία, ήθελε πολύ ψάξιμο. Και εμένα το μυαλό μου τότε δεν έφτανε σε αυτά τα μέρη. Μεγαλώνοντας σίγουρα ξέρω ότι, κατά τη δική μου γνώμη, έκανα όσα σωστά μπορούσα να κάνω. Προφανώς έκανα και πολλά λάθη, όπως όλοι οι γονείς».



