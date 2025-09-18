Θεσσαλία: Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός έπειτα από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία 

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε στρατιωτικός γιατρός από την Θεσσαλία, έπειτα από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο συγκεκριμένος γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας, αυτή τη στιγμή είναι υπόδικος για υποθέσεις που εκκρεμούν σε αεροδικεία εδώ και δυο χρόνια, έπειτα από σειρά καταγγελιών από πρώην σύντροφό του: για εκφοβισμό, (παρά την απαγόρευση προσέγγισης με ασφαλιστικά μέτρα), για παρακολούθηση με GPS που είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητό της και για φθορά ξένης περιουσίας.

Ο γιατρός είχε καταγγελθεί και από την πρώην σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία, υπόθεση που μπήκε αρχείο, ενώ αυτή την στιγμή στο στάδιο της ανάκρισης βρίσκεται και άλλη καταγγελία, από άλλη πρώην σύντροφό του, για ενδοοικογενειακή βία.

Οι καταγγελίες είχαν κοινοποιηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο γιατρός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ σε λίγες ημέρες θα κληθεί σε απολογία.

 

