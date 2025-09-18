Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη: Έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση για την «Barcelona»

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη: Έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση για την «Barcelona»

Οι δύο πρωταγωνιστές ξεκίνησαν πρόβες για το ερωτικό θρίλερ που θα τους απολαύσουμε αυτό το χειμώνα.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Δανάη Σκιάδη, συνάντησαν τον σκηνοθέτη Πάρι Ερωτοκρίτου, για την πρώτη ανάγνωση του έργου «Barcelona», της Bess Wohl που θα ανέβει 10 Νοεμβρίου στο Πτι Παλαί.

Το ερωτικό θρίλερ “Barcelona”, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη να ερμηνεύει τον σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ και τη Δανάη Σκιάδη τον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν.

Δείτε το βίντεο από την πρώτη ανάγνωση

Λίγα λόγια για την ιστορία

Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν, μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια.

Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις. Όμως σύντομα εμφανίζονται εντάσεις, δημιουργούνται ρωγμές. Σώματα και πολιτισμοί συγκρούονται έντονα και πίσω από την αρχική ρομαντική τους διάθεση διαφαίνεται πως και οι δύο έχουν κρυφές προθέσεις.

Την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ απρόσμενα, οι πολιτικές τους απόψεις αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία – Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια

Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης

Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Δανάη Σκιάδη

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πτι Παλαί – Ριζάρη 24, Παγκράτι

