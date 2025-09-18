Βουλή: Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την κλήση μαρτύρων στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με την ολοκλήρωση, της πρώτης συνεδρίασης στη Βουλή της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, -όπου η πλειοψηφία της ΝΔ και η αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την κατάρτιση της λίστας μαρτύρων-, οι εισηγητές των κομμάτων, σε δηλώσεις τους, ανέφεραν:

«Είναι σημαντικό σήμερα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τη Νέα Δημοκρατία για τους μάρτυρες που θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι ένας κατάλογος δυναμικός ο οποίος θα διευρύνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Η ΝΔ παραμένει πιστή στη θέση της για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση δεν συγκαλύπτει», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επεσήμανε: «Με το “καλημέρα”, αποδείχτηκε ότι συνεχίζεται η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης που είδαμε στην εξεταστική των Τεμπών αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες που αξιοποίησε η Ευρωπαία εισαγγελέας αλλά η ΝΔ προστατεύει».

«Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή την μεθόδευση», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, υποστήριξε ότι «στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάνηκε η μεθόδευση, από την πρόθεση της κυβέρνησης να μη δεχτεί να κληθούν μάρτυρες που ζητούσε η αντιπολίτευση».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα επιχείρησης συγκάλυψης», συμπλήρωσε.

Για «πέπλο προστασίας» σημαντικών και κρίσιμων μαρτύρων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που «επέβαλε» το μονοκομματικό προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής στη σημερινή δεύτερη συνεδρίασή της, κάνει λόγο η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Η πλειοψηφία της ΝΔ ενέκρινε μόνο τον κατάλογο μαρτύρων του κυβερνώντος κόμματος, απορρίπτοντας τους καταλόγους μαρτύρων της αντιπολίτευσης και, φυσικά, απέρριψε το αίτημά της να κληθεί να καταθέσει και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει να καταθέσουν ως μάρτυρες πρωταγωνιστές του σκανδάλου, όπως οι κ. Μυλωνάκης, Μπουκώρος, Μπρατάκος, Ξυλούρης (Φραπές), Στρατάκης (Χασάπης) και Σεμερτζίδου, ενώ την ίδια ώρα καλεί μάρτυρες απολύτως άσχετους με το σκάνδαλο».

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε. Θα σας γυρίσει μπούμερανγκ», τόνισε εκ μέρους της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ξάνθης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ο οποίος προσέθεσε: «Ξεκινήσατε εκλέγοντας και εδώ μονοκομματικό προεδρείο, όπως κάνατε και στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα ή στις προανακριτικές για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το έγκλημα των Τεμπών. Γεγονός που, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνει ότι ο μοναδικός σας στόχος είναι η συγκάλυψη, για μία ακόμη φορά. Σας λέμε εξαρχής ότι, με τέτοιες πρακτικές, το μόνο που καταφέρνετε είναι να εξαγριώνετε την ελληνική κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ