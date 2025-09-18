ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιους μάρτυρες προτείνουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι προτάσεις των κομμάτων για τους μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αριθμός των προτεινόμενων μαρτύρων ξεπερνά συνολικά τους 100. Παρά το γεγονός ότι αναμένεται να απορριφθούν προτάσεις, ο αριθμός θα είναι σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ μεγάλος κάτι που καταδεικνύει ότι η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύμηνη.

Η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της εμμένει στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ξεχωρίζει η πρόταση για κλήση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

ΝΔ

1. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 14.6.2024 έως σήμερα)

2. Αυγενάκης Ελευθέριος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 27.6.2023 έως 14.6.2024)

3. Τσακίρης Γεώργιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από

26.5.2023 έως 27.6.2023)

4. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)

5. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της Νέας

Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 5.1.2021

έως 7.2.2022)

6. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 9.7.2019 έως 5.1.2021)

7. Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης (από 29.8.2018 έως 9.7.2019)

8. Αποστόλου Ευάγγελος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 23.9.2015

έως 29.8.2018), Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 28.8.2015)

9. Μελάς Δημήτριος, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από

28.8.2015 έως 23.9.2015), Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 6.4.2021 έως

21.7.2022 και από 3.6.2008 έως 2.2.2009) και Αντιπρόεδρος του

ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 22.3.2021)

10. Γκόλιας Ιωάννης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 28.8.2015 έως 23.9.2015)

11. Σκουρλέτης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 18.7.2015 έως 28.8.2015)

12. Λαφαζάνης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015)

13. Καρασμάνης Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.6.2014 έως 27.1.2015)

14. Τσαυτάρης Αθανάσιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(από 21.6.2012 έως 10.6.2014)

15. Μαραβέγιας Ναπολέων, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(από 17.5.2012 έως 21.6.2012)

16. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων (από 7.9.2010 έως 17.5.2012)

17. Μπατζελή Αικατερίνη, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(από 7.10.2009 έως 7.9.2010)

18. Χατζηγάκης Σωτήριος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(από 8.1.2009 έως 7.10.2009)

19. Κοντός Αλέξανδρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από

19.9.2007 έως 8.1.2009)

20. Τσιτουρίδης Σάββας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από

10.3.2004 έως 23.9.2004)

21. Χατζημιχάλης Νικόλαος – Φώτιος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000

έως 10.3.2004)

22. Αργυρής Ευάγγελος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως

10.3.2004)

23. Ανωμερίτης Γεώργιος, Υπουργός Γεωργίας (από 30.10.1998 έως

24.10.2001)

24. Τζουμάκας Στέφανος, Υπουργός Γεωργίας (από 22.1.1996 έως

30.10.1998)

25. Κορασίδης Μόσχος, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ (2012-2015),

Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 10.8.2012)

26. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025)

27. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς

και τις Διεθνείς Σχέσεις (2015-2019).

28. Πιτσιλής Γεώργιος, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

29. Καββαδάς Ιωάννης, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 2/9/2025 – μέχρι σήμερα

30. Σαλάτας Νικόλαος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως

23.5.2025)

31. Ζαλίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως

σήμερα)

32. Καϊμακάμης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως

σήμερα)

33. Κουρδής Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως

31.1.2025)

34. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως

31.1.2025)

35. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως

31.1.2025) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.12.2014 έως

21.4.2015 και 21.7.2022 έως 23.1.2024)

36. Αθανασάκη Γεωργία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 17.12.2022 έως

23.1.2024)

37. Σημανδράκος Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.7.2022 έως

3.1.2024)

38. Τζαβέλλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως

17.12.2022)

39. Βαλμάς Ζήνων, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.3.2021 έως

20.7.2022)

40. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος του

ΟΠΕΚΕΠΕ (από 10.11.2020 έως 22.3.2021)

41. Βάρρας Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως

10.11.2020)

42. Κέντρος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.6.2016 έως

19.11.2019), Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

43. Αποστολάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015

έως 19.11.2019)

44. Καρυώτης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως

23.6.2016)

45. Μωυσίδης Αντώνιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως

23.6.2016)

46. Κατσινοπούλου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015

έως 20.10.2015)

47. Γιάντση Άννα Μαρία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως

20.10.2015)

48. Αποστολάκος Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 13.1.2013 έως

21.4.2015)

49. Καπρέλης Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως

14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019)

50. Οφίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως

21.4.2015)

51. Χαλικιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως

2.5.2014)

52. Κορμέντζας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως

14.1.2013)

53. Νότος Θωμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.3.2009 έως

1.3.2010)

54. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από

11.10.2007 έως 1.3.2010)

55. Βεργίνης Ξενοφών, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 2.2.2009 έως

14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 23.3.2009)

56. Μπαλτατζής Κοσμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007

έως 1.7.2008)

57. Σκιαδάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004

έως 19.8.2005)

58. Χριστοδούλου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 8.1.2004

έως 20.12.2004)

59. Καρατζόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως

3.6.2008)

60. Σάγος Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως

22.4.2004)

61. Σεφεριάδης Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ(από 20.9.1999 έως

19.9.2002)

62. Κωστής Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως

22.4.2004)

63. Καββαδίας Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως

8.1.2004)

64. Λέκκας Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως

19.9.2002)

65. Βαϊλάκης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως

19.9.2002)

66. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων

Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

67. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ,

68. Κουρμέτζα Σταυρούλα, Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

69. Σατολιάς Παύλος, Πρόεδρος, Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

70. Εμμανουήλ Χνάρης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης

(2017-2018, 2019-2021)

71. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Neuropublic AE

72. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

73. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Cogniterra»

74. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «SOL»

ΠΑΣΟΚ

1) Βάρρας Γρηγόριος, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

2) Σημανδράκος Ευάγγελος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

3) Τυχεροπούλου Παρασκευή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθύντρια Ελέγχων

4) Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

5) Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

6) Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης

7) Στρατάκος Γεώργιος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης

8) Μπαγινέτας Κώστας, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

9) Παπαγιαννίδης Δημήτρης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

10) Παπάς Θεοφάνης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

11) Μέλας Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

12) Μπαμπασίδης Κυριάκος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

13) Ζερβός Ελευθέριος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

14) Ξυλούρης Γιώργος

15) Στρατάκης Ανδρέας

16) Κουρμέντζα Σταυρούλα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών

Ελέγχων

17) Ρέππα Αθανασία, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων

18) Σεραφειμίδου Ελβήρα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ

Κεντρικής Μακεδονίας

19) Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος

Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ

20) Κέντρος Γιώργος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου

ΟΠΕΚΕΠΕ

21) Κώστας Αλεξόπουλος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

22) Μάκης Αλεξανδρόπουλος Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής

ΥΠΑΑΤ

23) Βορίδης Μάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021

24) Λιβανός Σπήλιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2022

25) Γεωργαντάς Γιώργος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2022

2023

26) Αυγενάκης Λευτέρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος

2023-2024

27) Τσιάρας Κώστας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2024

έως σήμερα

28) Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

29) Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

30) Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

31) Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα

32) Πιτσιλής Γιώργος, Πρόεδρος ΑΑΔΕ

33) Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

34) Οικονόμου Γιάννης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021

35) Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη

36) Κεφαλογιάννης Νίκος

37) Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός

Κοζάνης

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ NEUROPUBLIC

38) Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC

39) Γαργαλάκου Ρόζα, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC και Μέλος ΔΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

40) Σταματάκη Κλαίρη, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ COGNITERA

41) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της PGB συμβουλευτικής εταιρίας

που είναι πρόεδρος στο ΔΣ της Cognitera

42) Καραπλιάνης Σπύρος, Τεχνικός Σύμβουλος

EKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ NERCO-N.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.

43) Χλύκας Νικόλαος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

44) Τρυπιτσίδης Αναστάσιος, 2024 Έως σήμερα,

45) Ιωάννης Κουφαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος 2017,

46) Ιωάννης Μαυρούδης Διευθύνων Σύμβουλος 2018-2022

47) Έλλη Τσιφόρου Διευθύνουσα Σύμβουλο 2022-2024

48) Μπαρλιάς Χρήστος, Αντιπρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

49) Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

50) Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας

51) Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας

52) Κωνσταντινίδης Ευθύμης, ΚΥΔ Κρήτης

53) Πλατής Μιχαήλ, ΚΥΔ Κρήτης

54) Χατζάκης Γεώργιος, ΚΥΔ Κρήτης

ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 -2025

55) Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015

2018

56) Τσιρώνης Γιάννης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων 2016-2018

57) Τελιγιορίδου Ολυμπία Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2018-2019

58) Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018

2019

59) Κόκκαλης Βασίλης, Υφυπουρός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016

2019

60) Σκρέκας Κώστας , Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019

2021

61) Αραμπατζή Φωτεινή, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019

2021

62) Κεδίκογλου Σίμος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021

2023

63) Στύλιος Γιώργος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αύγουστος 2021-Μάιος 2023.

64) Σταμενίτης Διονύσης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ιούνιος 2023-Ιούνιος 2025

65) Κασίμης Χαράλαμπος πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2015

66) Στουπής Νίκος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2016

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

67) Σαλάτας Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

68) Κορμέτζας Γιώργος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

69) Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

70) Γιώργος Αποστολάκης, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

71) Αθανάσιος Καπρέλης, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

72) Τζαβέλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

73) Σπυρίδης Ευθύμιος, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΠΕΚΕΠΕ

74) Βολιτάκη Αριστέα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης

75) Βαλλιώτης Αθανάσιος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ

Λάρισας

76) Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Επικεφαλής εσωτερικού

ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ

77) Μαχλέρας Φραγκίσκος – Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Άμεσων

Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

78) Μπαχάρης Νίκος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

79) Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ – Υπάλληλος στην ΜΕΑ

Πρώην Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ

80) Αδαμοπούλου Καλλιόπη, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη Τμήματος

Ελέγχων

81) Γιώργος Τσικνάκης Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

82) Παπαθανασίου Χαριτίνη – Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Ηπείρου – Δ.

Μακεδονίας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

83) Τζανέτος Καραμίχας πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ, 2000 έως 2016

84) Σατολιάς Παύλος Πρόεδρος Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 2017-έως σήμερα

85) Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

86) Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

87) Κρητικού Διαμάντω Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αμύνταιου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

88) Βαρυτίμου Φωτεινή, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

89) Βασιλούλη Άννα Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

90) Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΔΗΩ),

91) Δημήτρης Δημητριάδης

ΣΥΡΙΖΑ

1. Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ

2. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)

3. Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής ΑΝάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

4. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)

5. Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 – μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)

6. Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)

7. Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)

8. Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)

9. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)

10. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)

11. Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)

12. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Κυβέρνησης την περίοδο 7 Ιουλίου 2019 – 22 Απριλίου 2023 (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος την περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιανουαρίου 2021, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 4/1/2021 – 7/2/2022)

13. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης(Υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών την περίοδο 9/72019 – 7/2/2022, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 8/2/2022 – 26/5 2023)

14. Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)

15. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 9/7/2019 – 26/52023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 14/6/23-μέχρι σήμερα)

16. Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)

17. Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

18. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την περίοδο Ιουνίου 2019-Ιουνίου 2025

19. Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας

20. Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

21. Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023.

22. Μελάς Δημήτρης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο Μάρτιος 2021-Ιούλιος 2022,

23. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

24. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024

25. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς,

26. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού,

27. Βαλιώτης Αθανάσιος, προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

28. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης

29. Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ,

30. Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

31. Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

32. Κορασίδης Μόσχος, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ την περίοδο από Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2015, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010-13/01/2013

33. Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

34. Κέντρος Γεώργιος, διευθυντής της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, διατελέσας αντιπρόεδρος 17/06/2016 – 18/11/2019

35. Καπρέλης Αθανάσιος, 01/03/2010 – 13/01/2013 17/06/2016 – 31/10/2019

36. Αποστολάκος Γρηγόριος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 01/04/2015

37. Μωυσίδης Αντώνιος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 17/06/2016

38. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της ΝΔ από το 2003- μέχρι σήμερα, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 11/11/2020- 26/02/2021

39. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025

40. Καββαδάς Ιωάννης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 26/08/2025 – μέχρι σήμερα

41. Κορμέντζας Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010 – 13/01/2013

42. Οφίδης Αλέξανδρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 01/04/2015

43. Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 26/06/20213

44. Κατσινοπούλου Ειρήνη,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 20/10/2025

45. Γιάντση Άννα Μαρία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 20/10/2025

46. Αποστολάκης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 20/10/2025 – 18/11/2019

47. Καριώτης Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 20/10/2025 – 16/06/2016

48. Τζαβέλλας Πέτρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/11/2019 – 18/12/2022

49. Βαλμάς Ζήνων, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 15/03/2021 – 20/07/2022

50. Αθανασάκη Γεωργία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/12/2022 – 30/10/2023

51. Κουρδής Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 23/01/2024 – 29/01/2024

52. Ζαλίδης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – μέχρι σήμερα

53. Καϊμακάμης Ιωάννης, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 -μέχρι σήμερα

54. Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου

55. Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου

56. Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικού΄γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη

57. Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη

58. Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας,

59. Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ

60. Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα

61. Γκανής Βάιος, αγρότης

62. Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος

63. Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

64. Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 29/08/2018-09/07/2019

65. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις, από τον Μάρτιο του 2015, μέχρι τον Ιούλιο του 2019.

66. Αποστόλου Ευάγγελος,αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 23 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι 29 Αυγούστου 2018

67. εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Neuropublic AE

68. εταιρεία «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

69. εταιρεία «Cognitera»