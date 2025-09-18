Τραμπ: Αποχαιρέτησε τον Κάρολο και συναντά τον Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία – Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις

Δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία, με τον ίδιο να αναμένεται να συναντήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία του, Chequers.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στις διεθνείς εξελίξεις.

Καθώς ο Τραμπ μετακινήθηκε από το προεδρικό ελικόπτερο σε ένα αυτοκίνητο, για να κατευθυνθεί στο Chequers, η άφιξή του συνοδεύτηκε από τους ήχους γκάιντας, σε μια ακόμη παρουσίαση της βρετανικής παράδοσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε το Κάστρο του Ουίνδσορ το πρωί της Πέμπτης, έχοντας αποχαιρετήσει τον βασιλιά Κάρολο με μια θερμή χειραψία. Ο Τραμπ, μιλώντας για τον μονάρχη, δήλωσε: «Ένας σπουδαίος κύριος και ένας σπουδαίος βασιλιάς».

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία. Είχε φιλοξενηθεί και το 2019 από τη βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, όμως τώρα καταγράφεται ιστορικό προηγούμενο, καθώς γίνεται ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη εποχή που φιλοξενείται δύο φορές από Βρετανό μονάρχη.

«Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι άνευ προηγουμένου», είχε δηλώσει ο Κιρ Στάρμερ στον Τραμπ τον Φεβρουάριο, όταν του παρέδωσε την επίσημη πρόσκληση του Καρόλου κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Οι κρατικές επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν από άλλες επισκέψεις ξένων ηγετών. Όταν ένας ξένος μονάρχης, πρόεδρος ή πρωθυπουργός προσκαλείται επίσημα να επισκεφθεί τον βασιλιά, έπειτα από εισήγηση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, η επίσκεψη αυτή χαρακτηρίζεται «κρατική».

Τον περασμένο Φεβρουάριο, στη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, ο Στάρμερ παρέδωσε προσωπικά στον Τραμπ μια επιστολή από τον βασιλιά Κάρολο που τον καλούσε στο Λονδίνο για αυτήν την επίσκεψη.

Συνήθως, οι κρατικές επισκέψεις στη Βρετανία περιλαμβάνουν μια επίσημη τελετή υποδοχής με πομπή αμαξών και ένα επίσημο κρατικό δείπνο. Οι επισκέπτες συναντούν επίσης τον πρωθυπουργό, υπουργούς της κυβέρνησης, ηγέτες της αντιπολίτευσης και ενίοτε εκπροσώπους της βιομηχανίας.