Τραμπ: Αποχαιρέτησε τον Κάρολο και συναντά τον Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία – Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Αποχαιρέτησε τον Κάρολο και συναντά τον Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία – Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις

Δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία, με τον ίδιο να αναμένεται να συναντήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία του, Chequers.

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Τραμπ και ύμνησε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ – Μετά το «βασιλικό σόου», ακολουθεί το σκληρό παζάρι της πολιτικής

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στις διεθνείς εξελίξεις.

Καθώς ο Τραμπ μετακινήθηκε από το προεδρικό ελικόπτερο σε ένα αυτοκίνητο, για να κατευθυνθεί στο Chequers, η άφιξή του συνοδεύτηκε από τους ήχους γκάιντας, σε μια ακόμη παρουσίαση της βρετανικής παράδοσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε το Κάστρο του Ουίνδσορ το πρωί της Πέμπτης, έχοντας αποχαιρετήσει τον βασιλιά Κάρολο με μια θερμή χειραψία. Ο Τραμπ, μιλώντας για τον μονάρχη, δήλωσε: «Ένας σπουδαίος κύριος και ένας σπουδαίος βασιλιάς».

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία. Είχε φιλοξενηθεί και το 2019 από τη βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, όμως τώρα καταγράφεται ιστορικό προηγούμενο, καθώς γίνεται ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη εποχή που φιλοξενείται δύο φορές από Βρετανό μονάρχη.

«Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι άνευ προηγουμένου», είχε δηλώσει ο Κιρ Στάρμερ στον Τραμπ τον Φεβρουάριο, όταν του παρέδωσε την επίσημη πρόσκληση του Καρόλου κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Οι κρατικές επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν από άλλες επισκέψεις ξένων ηγετών. Όταν ένας ξένος μονάρχης, πρόεδρος ή πρωθυπουργός προσκαλείται επίσημα να επισκεφθεί τον βασιλιά, έπειτα από εισήγηση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, η επίσκεψη αυτή χαρακτηρίζεται «κρατική».

Τον περασμένο Φεβρουάριο, στη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, ο Στάρμερ παρέδωσε προσωπικά στον Τραμπ μια επιστολή από τον βασιλιά Κάρολο που τον καλούσε στο Λονδίνο για αυτήν την επίσκεψη.

Συνήθως, οι κρατικές επισκέψεις στη Βρετανία περιλαμβάνουν μια επίσημη τελετή υποδοχής με πομπή αμαξών και ένα επίσημο κρατικό δείπνο. Οι επισκέπτες συναντούν επίσης τον πρωθυπουργό, υπουργούς της κυβέρνησης, ηγέτες της αντιπολίτευσης και ενίοτε εκπροσώπους της βιομηχανίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια στo taxisnet και τι θα ισχύσει για τις πληρωμές

Εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων: Γιατί δόθηκε παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι δείχνουν τα τελευταία σ...

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την αποστολή της ζωής σας

Τι σημαίνει η φράση «τι δέον γενέσθαι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Φλόριντα: Θανατοποινίτης επέμεινε ότι είναι αθώος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του – Τα τελευταία λόγια του

Την Τετάρτη, στη Φλόριντα, ο 63χρονος θανατοποινίτης Ντέιβιντ Πίτμαν, που βρισκόταν επί 34 χρό...
13:00 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ με τον θάνατο 34χρονου σε εστιατόριο: Το προσωπικό θεώρησε πως είναι άστεγος που κοιμάται και τον έβγαλαν έξω

Ένα τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει το Χιούστον του Τέξας, στις ΗΠΑ, καθώς ένας άνδρας βρ...
12:25 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναπτύσσει ένα «εγχειρίδιο κατά του Τύπου», αναφέρει η CEO των New York Times

Η διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times, Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν, δήλωσε πως η εταιρεία «δεν ...
11:43 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μελάνια Τραμπ: Έκλεψε τις εντυπώσεις με το κίτρινο φόρεμα που επέλεξε για το βασιλικό δείπνο – Η σύγχυση με τη ζώνη της

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και βασιλικά πρωτόκολλα έζησε το Λονδίνο με την άφιξη του Ντόναλντ και...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος