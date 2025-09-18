Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Το σπάνιο στιγμιότυπο «στα παρασκήνια» πριν από το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Enikos Newsroom

lifestyle

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Το σπάνιο στιγμιότυπο «στα παρασκήνια» πριν από το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ
Πηγή: Instagram

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και τρυφερό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια του επίσημου δείπνου που πραγματοποιήθηκε χθες, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μοιράστηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Μελάνια Τραμπ: Έκλεψε τις εντυπώσεις με το κίτρινο φόρεμα που επέλεξε για το βασιλικό δείπνο – Η σύγχυση με τη ζώνη της

Λίγο πριν την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να κρατιέται χέρι-χέρι, μια δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας που δεν συνηθίζεται για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το στιγμιότυπο ανέβηκε ως story στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram, με τη φράση «πίσω από τα παρασκήνια».

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Τραμπ και ύμνησε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ – Μετά το «βασιλικό σόου», ακολουθεί το σκληρό παζάρι της πολιτικής
Πηγή: Instagram

Για το επίσημο δείπνο η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε μία μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής από δαντέλα και μετάξι σε χρυσό και εκρού απόχρωση, της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley.

Πάνω στο φόρεμά της έφερε το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του Βασιλιά Καρόλου Γ’, της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος, με αστέρι και ζώνη. Για να ολοκληρώσει το σύνολο, κράτησε ένα χρυσό clutch Anya Hindmarch και φόρεσε χρυσές γόβες Aquazzura Fenix με μυτερή μύτη.

Κέιτ Μίντλετον: Εντυπωσίασε με χρυσό δαντελένιο φόρεμα και την τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα – Η ιστορία του κοσμήματος

Ωστόσο, το επίκεντρο της εμφάνισής της ήταν η επιλογή των κοσμημάτων καθώς επέλεξε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ανήκαν στην βασίλισσα Ελισάβετ και την εμβληματική τιάρα Lover’s Knot, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, σύμφωνα με τη Vogue.


Η διάσημη τιάρα από μαργαριτάρια και διαμάντια κατασκευάστηκε από το βασιλικό κοσμηματοπωλείο Garrard το 1914 σε σχέδιο της γιαγιάς της Ελισάβετ, βασίλισσας Μαίρης.

Στο άκρως εντυπωσιακό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ παρακάθησαν περίπου 160 προσκεκλημένοι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να κάθεται ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Γαλλολιβανέζο επιχειρηματία και γαμπρό του Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, σύμφωνα με τον People.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια στo taxisnet και τι θα ισχύσει για τις πληρωμές

Εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων: Γιατί δόθηκε παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι δείχνουν τα τελευταία σ...

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την αποστολή της ζωής σας

Τι σημαίνει η φράση «τι δέον γενέσθαι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:08 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Φαίη Σκορδά: «Είχα πάει πάρα πολλές φορές στη ΓΑΔΑ και κάναμε μηνύσεις…»

Πριν από λίγες ώρες, ο Δημήτρης Σταρόβας έκανε γνωστό πως έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, καθώ...
13:54 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Έχω ένα μήνυμα του πατέρα μου…»

Το πρωί της Πέμπτης (18/9), ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λι...
12:53 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του μετά το χειρουργείο – «Πού είναι ο γιος μου; Πώς είναι;»

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να νοσηλευτεί η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πρωί της Πέμπτης (18...
09:27 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θέμης Αδαμαντίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος»

Τον Θέμη Αδαμαντίδη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, στη συναυλία-αφι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος