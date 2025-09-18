Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Τραμπ και ύμνησε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ – Μετά το «βασιλικό σόου», ακολουθεί το σκληρό παζάρι της πολιτικής

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Τραμπ και ύμνησε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ – Μετά το «βασιλικό σόου», ακολουθεί το σκληρό παζάρι της πολιτικής
Φωτογραφία: Reuters

Η πρώτη μέρα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία -η δεύτερη επίσημή του στο νησί- ήταν γεμάτη λαμπρότητα και πολιτικούς συμβολισμούς, με τιμές που σπάνια απονέμονται σε ξένο ηγέτη. Παρά τους χιλιάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν στο Λονδίνο, ο Τραμπ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και απέδωσε έναν ιδιαίτερα θερμό φόρο τιμής στον βασιλιά Κάρολο, αποκαλώντας την εμπειρία «μία από τις υψηλότερες τιμές» της ζωής του.

Η Βρετανία έστρωσε το κόκκινο χαλί με το μεγαλύτερο στρατιωτικό τελετουργικό καλωσόρισμα που έχει πραγματοποιηθεί για κρατική επίσκεψη τις τελευταίες δεκαετίες. Συνολικά 1.300 άνδρες και γυναίκες από τον στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία συγκρότησαν το τιμητικό άγημα, σε μια επίδειξη που ερμηνεύεται ως μήνυμα ενθάρρυνσης προς τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ και στη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος και πρώτος εκλεγμένος πολιτικός που έχει προσκληθεί δύο φορές για κρατική επίσκεψη, έδειξε εμφανώς γοητευμένος από τη βασιλική μεγαλοπρέπεια.

Φωτογραφία: Reuters

Η άφιξη των Τραμπ

Η μέρα ξεκίνησε με το επίσημο καλωσόρισμα στο Ουίνδσορ, όπου ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ κατέφθασαν με άμαξες και προχώρησαν σε επιθεώρηση των στρατευμάτων στον περιποιημένο προαύλιο χώρο του κάστρου.

Φωτογραφία: Reuters

Τους υποδέχθηκαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «Όμορφη», αν και δεν ήταν σαφές σε ποιον ή σε τι αναφερόταν. Αργότερα, σε μια «θερμή και φιλική» κατ’ ιδίαν συνάντηση, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ συνέχισαν να ασκούν τη «βασιλική γοητεία» τους στον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Φωτογραφία: Reuters

Το δείπνο

Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν το λαμπερό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, με 160 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους και τον Ρούπερτ Μέρντοχ.

Το μενού περιλάμβανε βιολογικό κοτόπουλο από το Νόρφολκ, ενώ κάθε πιάτο ήταν τοποθετημένο με μαθηματική ακρίβεια. Σερβιρίστηκε παγωτό βανίλια, ενώ τα ποτά είχαν επιλεγεί με ιδιαίτερο συμβολισμό: κονιάκ του 1912, έτος γέννησης της μητέρας του Τραμπ, και κρασί του 1945, ως αναφορά στο γεγονός ότι είναι ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ — αν και ο ίδιος δεν πίνει αλκοόλ.

Φωτογραφία: Reuters

Στην ομιλία του, ο βασιλιάς Κάρολος εξήρε τη «προσωπική δέσμευση» του Τραμπ «στην εξεύρεση λύσεων σε μερικές από τις πιο δυσεπίλυτες συγκρούσεις του κόσμου» και κάλεσε σε στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην «τυραννία».

Ο ίδιος τόνισε: «Οι λαοί μας πολέμησαν και πέθαναν μαζί για τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, απαντώντας, εξύμνησε την ειδική σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου. «Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, είπε για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ πως θα είναι «απίστευτα επιτυχημένος στο μέλλον» και χαρακτήρισε την Κέιτ «λαμπερή, τόσο υγιή και τόσο όμορφη».

Η ιστορική αυτή δεύτερη επίσημη επίσκεψη δεν περιορίστηκε μόνο στη βασιλική λάμψη, αλλά και σε προσωπικές στιγμές. Ο Τραμπ και η σύζυγός του απέτισαν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, περνώντας δέκα λεπτά ιδιωτικά στο παρεκκλήσι του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄, χωρίς βασιλικούς φρουρούς και εκπροσώπους Τύπου.

Φωτογραφία: AP

Αντάλλαξαν επίσης επίσημα δώρα, με τον Τραμπ να λαμβάνει τη σημαία που κυμάτιζε πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της ορκωμοσίας του τον Ιανουάριο του 2025.

Ακολουθεί συνάντηση με τον Στάρμερ

Η κυβέρνηση Στάρμερ, που πρόσφερε την πρόσκληση, ελπίζει ότι η επίσκεψη θα συμβάλει στην εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών, θα εξασφαλίσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, θα μειώσει τους δασμούς και θα δώσει την ευκαιρία στον Βρετανό πρωθυπουργό να πιέσει τον Τραμπ σε ζητήματα όπως η Ουκρανία και η Γάζα.

Όπως σχολιάστηκε, η ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ ήταν «μουσική στα αυτιά» του Στάρμερ, ο οποίος επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη γνωστή αγάπη του Τραμπ για τη Βρετανία και τη μοναρχία.

Φωτογραφία: AP

Η επίσκεψη των Τραμπ στη Βρετανία θα συνεχιστεί με τη συμμετοχή της βασίλισσας Καμίλα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ, σε εκδηλώσεις μαζί με τη Μελάνια Τραμπ, πριν μεταφερθεί το ενδιαφέρον στην πολιτική, καθώς ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με τον Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία του Chequers, με κοινή συνέντευξη Τύπου να ακολουθεί.

Φωτογραφία: Reuters

Μετά το «βασιλικό σόου», η σκυτάλη περνάει τώρα στην πολιτική.

