Η άσκηση που αιφνιδίασε την Τουρκία: Ο στόλος στο Αιγαίο και τα πυραυλικά σε θέσεις μάχης

Η έκτακτη κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, είχε να συμβεί από τον Απρίλιο του 2022. Και η έκτακτη άσκηση κατέγραψε δύο αποτελέσματα για την Τουρκία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 6.00 το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης έδωσε εντολή για άμεση κινητοποίηση του συνόλου των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι τρεις Κλάδοι, Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία και οι «Σκιές του Αιγαίου», η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, πήραν θέσεις μάχης.

Ο Στόλος βγήκε όλος στο Αιγαίο. Συνολικά απλώθηκαν 5 φρεγάτες, αριθμός μεγάλος δεδομένου ότι μία βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, μία στον Λίβανο κι άλλες δύο εκ περιτροπής στο Λιβυκό πέλαγος.

Πάνω από 10 πυραυλάκατοι, 4 υποβρύχια, κανονιοφόροι και πλοία γενικής υποστήριξης απλώθηκαν στο Αιγαίο τη στιγμή που το σύνολο του εναέριου χώρου σφράγιζαν τα αντιαεροπορικά – αντιπυραυλικά συστήματα (όπως Patriot, Tor M1, OSA-AK, Hawk και S-300) μαζί με τις ‘οχιές’ F-16 Viper και τις ‘ριπές’ Rafale καθώς και τα πυραυλικά συστήματα, όπως MLRS και RM-70.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έστειλαν ηχηρότατο μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας προς κάθε κατεύθυνση, θυμίζοντας στην Τουρκία παράλληλα ότι ενδεχόμενη έξοδος του ‘K. Piri Reis’ για έρευνες στο Αιγαίο θα ξυπνήσει μνήμες ανάλογες με αυτές του 1987.

Η Ελλάδα κατέστησε σαφές ότι δικαιώματα έκδοσης navtex στο Αιγαίο έχει ο υδρογραφικός σταθμός Λήμνου και όχι της Σμύρνης, όπως επιχειρεί να γκριζάρει η Τουρκία.

Και σε αυτά έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι πουθενά στην ελληνική επικράτεια, όταν κάποιος επιχειρήσει να μπει στην ιστοσελίδα της τουρκικής υδρογραφικής υπηρεσίας αυτό δεν είναι δυνατό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας έχουν μπλοκάρει την είσοδο στην τουρκική ιστοσελίδα, υποχρεώνοντας τους ναυτιλομένους να ενημερώνονται αποκλειστικά από την ελληνική υδρογραφική υπηρεσία.

Τέτοια μεγάλη κινητοποίηση είχε να πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022. Τότε, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος διάταξε να τεθούν σε εγρήγορση το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Ωστόσο, τότε οι Τούρκοι είχαν προχωρήσει την προηγουμένη σε μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από εθνικός έδαφος, με μαχητικά, με τις δύο χώρες να φτάνουν μία ανάσα από το θερμό επεισόδιο.

Σε κάθε περίπτωση, από την κινητοποίηση αυτή υπήρξαν δύο αποτελέσματα: Πρώτον, το Piri Reis παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι της Σμύρνης και Δεύτερον η Άγκυρα δεν μπόρεσε να κρύψει ούτε τον αιφνιδιασμό της ούτε τον εκνευρισμό της.