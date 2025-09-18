Το Doodle της Google για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Χιλής

Με ένα ξεχωριστό Doodle, η Google γιορτάζει την Πέμπτη (18/9) την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Χιλής.

Σύμφωνα με τη Wikipedia, η Ημέρα Ανεξαρτησίας της Χιλής, εορτάζεται στις 18 Σεπτεμβρίου και συνδέεται με την επέτειο κήρυξης της ανεξαρτησίας της χώρας από την ισπανική κυριαρχία το 1810.

Όμως, η επίσημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας υπογράφηκε οκτώ χρόνια αργότερα, στις 12 Φεβρουαρίου 1818.

Το ήξερες;

Το πρώτο Doodle κυκλοφόρησε ως μήνυμα «εκτός γραφείου» όταν οι ιδρυτές της εταιρείας Larry και Sergey πήγαν διακοπές. Τα τελευταία 25 χρόνια τα Doodle έχουν εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που γιορτάζει ήρωες, γεγονότα, πολιτισμούς, μέρη και πολλά άλλα.

Η πρώτη σειρά Doodle αφηγήθηκε μια ιστορία εξωγήινων που συνάντησαν το λογότυπο της Google και το μετέφεραν στον Άρη.

Έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 5.000 Doodle κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Τι είναι τα Google Doodle

Τα google doodle δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.