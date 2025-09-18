Σμότριχ: Το Ισραήλ κάθεται πάνω σε «ένα χρυσωρυχείο ακινήτων» στη Γάζα – Μιλάμε με τις ΗΠΑ για το πώς θα τη μοιράσουμε

Σε μια κυνική ομολογία προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, καθώς χαρακτήρισε τη Λωρίδα της Γάζας ένα «χρυσωρυχείο ακινήτων», δηλώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς για τον τρόπο διαχωρισμού της παράκτιας περιοχής μετά τον πόλεμο.

Υπάρχει «ένα χρυσωρυχείο ακινήτων» στη Γάζα που «πληρώνει από μόνο του» και «έχω ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», φέρεται να είπε ο ακροδεξιός υπουργός, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, σε συνέδριο για ακίνητα στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα χωρίσουμε τη γη σε ποσοστά», τόνισε ο Σμότριχ, προσθέτοντας ότι «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Smotrich, ministro de Hacienda de Israel: 👉🏽 “Gaza va a ser un boom inmobiliario”. 👉🏽 “La guerra nos ha salido muy cara. Ahora tenemos que decidir con EEUU cómo repartirnos el dinero”. 👉🏽”Antes de urbanizar, hay siempre que demoler”. Celebrando en público un crimen de guerra pic.twitter.com/ZgNejJtb8Q — Principia Marsupia (@pmarsupia) September 17, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να φύγει μετά τον πόλεμο. Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό αμερικανικό έλεγχο για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, μεγάλο μέρος του μόνιμα. Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστινίους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια να μετοικήσει τη Λωρίδα, αλλά ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Σμότριχ, προωθούν ενεργά σχέδια για να το πράξουν. Ο Σμότριχ απέρριψε επίσης τη δήλωση του Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση και μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια αυτοδύναμη οικονομία με «αυταρκικά χαρακτηριστικά» και ένα είδος «σούπερ-Σπάρτης».

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich said there’s a “business plan” to turn Gaza into a “real estate bonanza,” adding he is discussing with the Trump administration how to share the proceeds. pic.twitter.com/DHOhw3rcMe — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 17, 2025

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», είπε.

Τα σχόλια του Νετανιάχου προκάλεσαν έντονη κριτική από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και τους επιχειρηματίες και ακολουθήθηκαν από πτώση της αξίας των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Σε απάντηση, ο πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ισραηλινή οικονομία και προσπάθησε να διευκρινίσει ότι τα σχόλιά του αφορούσαν τις αμυντικές βιομηχανίες και όχι την ευρύτερη οικονομία.

