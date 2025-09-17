Τάσος Χαλκιάς: «Δεν υπάρχει έρωτας μετά από τόσα χρόνια σχέσης – Υπάρχει εκτίμηση»

Ο Τάσος Χαλκιάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωινό της Τετάρτης, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του Alpha. Μεταξύ άλλων, δε, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε τόσο για το επερχόμενο τέλος στην καλλιτεχνική του διαδρομή όσο και στα συναισθήματα που πρωταγωνιστούν πλέον στη σχέση που διατηρεί με τη σύζυγο του.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Χαλκιάς δήλωσε αρχικά πως «η πορεία μου είναι προς το τέλος της πια, γιατί δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πρέπει να πεθάνουμε πάνω στο σανίδι. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι αξιοπρεπώς πρέπει να αποχωρείς όταν πραγματικά νιώθεις ότι οτιδήποτε έδινες στον κόσμο, έχει αρχίσει να μειώνεται και να φθίνει».

«Έρωτας μετά από τόσα χρόνια σχέσης δεν υπάρχει και είμαι απόλυτος σ’ αυτή την απάντηση. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αγάπη, υπάρχει η μετατόπιση του έρωτα σε άλλα συναισθήματα πολύ πιο δυνατά απ’ αυτόν. Εννοώ ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικά αυτά τα συναισθήματα στη διάρκεια του χρόνου», συμπλήρωσε ο δημοφιλής ηθοποιός και τόνισε: «Ο έρωτας είναι προνόμιο του νιάτου. Κακά τα ψέματα, τα νιάτα μπορούν να γευτούν τον έρωτα και έτσι πρέπει να είναι γιατί οι γεροντοέρωτες δεν αποβαίνουν σε καλά αποτελέσματα».