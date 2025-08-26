Τάσος Χαλκιάς: «Αυτά με το metoo δεν είναι κάτι καινούριο – Είναι γενικό πρόβλημα της κοινωνίας»

Στον καναπέ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» κάθισε το πρωί της Τρίτης (26/8) ο Τάσος Χαλκιάς. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου για το κίνημα #metoo, για τις αλλαγές που έφερε στον χώρο του θεάτρου, αλλά και για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στενά στο παρελθόν.

«Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας. Αν το συνηθίσουμε, τότε είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος, το λέω με ειλικρίνεια. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας και να πάμε μπροστά», είπε αρχικά.

Αναφερόμενος στο κίνημα #metoo, ο Τάσος Χαλκιάς σημείωσε: «Αυτά με το #metoo δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι πρόβλημα που προέρχεται από το θέατρο, είναι γενικό πρόβλημα της κοινωνίας. Το θέατρο είναι και θα παραμείνει καταφύγιο για την ψυχική ανάταση και εκπαίδευση του ανθρώπου. Ο κόσμος πρέπει να στραφεί στις θετικές αξίες».

Η συζήτηση πήγε και στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, με τον ηθοποιό να σχολιάζει: «Δεν είχα μεγάλη αγωνία για την απόφαση, καθώς όταν πάμε στη δικαιοσύνη, πρέπει να σεβόμαστε το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Πέτρος έχει ήδη πληγεί από την κοινωνία. Αν καταφέρει να επανενταχθεί και να κερδίσει ξανά την αποδοχή του κόσμου, τότε ίσως μπορέσει να εξιλεωθεί και να επανασυνδεθεί με το θέατρο, αφού παραμένει ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος».