Παλλήνη: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος για αλλεπάλληλους εμπρησμούς – Έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Παλλήνη, εμπρησμοί, Δημοτικός υπάλληλος, σύλληψη

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ένας μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Ο τρόπος δράσης του

Οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινείτο με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.

