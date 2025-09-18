Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με φορτηγό – Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα

Την ζωή του έχασε, σήμερα το πρωί 17/9, ένας 29χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να καθοδηγούσαν τον οδηγό του φορτηγού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος αλλοδαπός συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο νεαρός οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου μεσημβρινές ώρες κατάληξε.

Όπως αναφέρει η voria.gr, για το δυστύχημα συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία καθοδηγούσαν τον οδηγό του φορτηγού στους ελιγμούς του οχήματος. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.