Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με φορτηγό – Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Την ζωή του έχασε, σήμερα το πρωί 17/9, ένας 29χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να καθοδηγούσαν τον οδηγό του φορτηγού.

Έχασε την ζωή του ο 29χρονος οδηγός της μηχανής – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος αλλοδαπός συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο νεαρός οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου μεσημβρινές ώρες κατάληξε.

Όπως αναφέρει η voria.gr, για το δυστύχημα συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία καθοδηγούσαν τον οδηγό του φορτηγού στους ελιγμούς του οχήματος. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

04:47 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η οδός Σταδίου

04:46 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Ελληνικό: Μια 64χρονη νεκρή και τρεις τραυματίες έπειτα από καραμπόλα 4 οχημάτων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώ...
03:08 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Ελληνικό: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια γυναίκα από την Πυροσβεστική

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμέ...
01:50 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε αίτημα των ρωσικών αρχών για έκδοση 44χρονου για υπόθεση διαφθοράς 

Απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, αίτημα των ρωσικών αρχώ...
