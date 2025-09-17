Οι Ένοπλες Δυνάμεις απαντούν στις τουρκικές προκλήσεις με το Piri Reis – Άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Οι Ένοπλες Δυνάμεις απαντούν στις τουρκικές προκλήσεις με το Piri Reis – Άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο

Μεγάλη κινητοποίηση του Στόλου, της Πολεμικής Αεροπορίας, και των Ειδικών Δυνάμεων με το σύνολο της αντιαεροπορικής άμυνας από το ΓΕΕΘΑ, ως απάντηση στο Piri Reis.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το ΓΕΕΘΑ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

10:32 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

07:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

22:55 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

22:45 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

