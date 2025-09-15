Η Τουρκία βγάζει το Πίρι Ρέις στο Βορειανατολικό Αιγαίο – Η αντίδραση της Αθήνας

Στην έκδοση ΝAVTEX προχώρησε χθες Κυριακή η Υδρογραφική Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Ο σταθμός της Λήμνου εξέδωσεΝAVTEX σε απάντηση αντίστοιχης τουρκικής ΝAVTEX με την οποία προανήγγειλε ωκεανογραφικές έρευνες από την πλευρά της Τουρκίας.

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου από σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για το επόμενο δεκαήμερο.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, οι έρευνες πρόκειται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Σε επιφυλακή η Αθήνα

Η ελληνική NAVTEX αναφέρει πως αρκετές από τις υποδεικνυόμενες θέσεις της τουρκικής ΝAVTEX εμπίπτουν εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους και παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις επί του πεδίου.