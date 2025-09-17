Αναρωτιέται αν πρέπει να αλλάξει τη ζωή της 10χρονης κόρης επειδή εμφανίστηκε ο πατέρας της – «Δεν θα πιέσω το παιδί επειδή ο πρώην μου αποφάσισε να επιστρέψει»

Μία μητέρα είναι σε δίλημμα. Δεν ξέρει αν είναι σωστό ν’ αρνηθεί στον πρώην της να την παίρνει από το σχολείο. Η μητέρα επισημαίνει ότι, δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού, αλλά μόλις πρόσφατα δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει στη ζωή της.

Δεν ξέρει αν είναι σωστό να ταράξει τη ζωή της κόρης της επειδή εκείνος αποφάσισε να περνάει περισσότερο χρόνο με την κόρη του. Η γυναίκα, η οποία υπογράφει την ανάρτησή της με τα αρχικά της, Ο.Π., την ιστορία της στο Reddit, σε φόρουμ με τίτλο: “Είμαι εγώ η κακιά της ιστορίας”, αναφέροντας πως, με τον πρώην της, τον Τομ, έχει αποκτήσει μια κόρη η οποία σήμερα είναι 10 ετών.

Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση της κόρης τους, ο 40 ετών Τομ, έφυγε από το σπίτι και πήγε να ζήσει μια μια άλλη γυναίκα και από τότε δεν ενδιαφέρθηκε για τη ζωή της κόρης τους.

“Ζουν μέσα στη βρωμιά, φωνάζουν και τα παιδιά τους ζηλεύουν την κόρη μου”

Πριν από μερικά χρόνια, η Ο.Π. εξηγεί ότι, κατάφερε να πείσει τον Τομ να δίνει διατροφή και τώρα δίνει 300 ευρώ τον μήνα. Πέρσι, ο Τομ ξαναπαντρεύτηκε την 45 ετών Πέγκι και θέλει να βλέπει περισσότερο την κόρη του.

“Προφανώς μίλησαν με την ψυχοθεραπεύτρια της κόρης μου και συμφωνήσαμε να κάνει συνεδρίες κάθε δύο εβδομάδες”, εξηγεί. “Δεν πρόκειται να πιέσω το παιδί μου να αλλάξει ζωή μόνο και μόνο επειδή ο Τομ αποφάσισε ότι θέλει να γίνουμε οικογένεια”. Για την Ο.Π., το πρόβλημα είναι πως η κόρη της δεν θέλει να πηγαίνει στο σπίτι του Τομ και της Πέγκι.

Μάλιστα, της έχει πει ότι φωνάζουν πολύ και είναι βρωμιάρηδες. Ακόμη, η κόρη της Ο.Π. δεν τα πηγαίνει καλά με τα παιδιά της Πέγκι. “Έχει έναν γιο 17 χρονών, μια κόρη 12 και έναν ακόμη γιο στην ηλικία της κόρης μου. Είναι αγρίμια. Δεν τους επιβλέπει κανείς, ασχολούνται όλη την ώρα με το κινητό τους, δεν έχουν κανένα πρόγραμμα”.

Ακόμη, η Ο.Π. εξηγεί πως η Πέγκι είναι κατά των εμβολίων. Το περασμένο σαββατοκύριακο, ο Τομ και η Πέγκι άργησαν 45 λεπτά να πάνε την κόρη της στο μάθημα ποδοσφαίρου.

“Άλλωστε ζουν πολύ μακριά”, συμπληρώνει η γυναίκα. “Είναι 25 – 30 λεπτά με το αυτοκίνητο. Όταν αποφάσισε να μπει στη ζωή της κόρης μας, του ξεκαθάρισα ότι δεν έχω σκοπό να οδηγώ ώρες ολόκληρες για να τον εξυπηρετήσω και μου υποσχέθηκε ότι, δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα”. Και όμως, τώρα ο Τομ της ζήτησε να οδηγήσει για να τον εξυπηρετήσει.

Της ζήτησε μέχρι και ν’ αλλάξει σχολείο στην κόρη της, επειδή ζηλεύουν τα παιδιά της Πέγκι. “Κατάφερε με κόπο να μπει σ’ ένα από τα καλύτερα σχολεία της περιοχής”, εξηγεί η Ο.Π.

“Ο Τομ μου λέει πως τα παιδιά της Πέγκι – τα οποία παρεμπιπτόντως, έχει υιοθετήσει- ζηλεύουν επειδή πηγαίνει σε καλό σχολείο και μου ζήτησε να τη στείλω στο δημόσιο σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά της. Δεν υπάρχει περίπτωση”.

Η Ο.Π. εξηγεί πως, ο πρώην της είπε πως έχει σκοπό να το πάει δικαστικά – αλλά δεν τον πιστεύει. Άλλωστε η ίδια είχε πάντα την επιμέλεια. Αν και ποτέ δεν εμπόδισε τον Τομ να βλέπει το παιδί του, νιώθει πως πρέπει να το υπερασπιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, η Ο.Π. αναρωτιέται αν έχει άδικο που δεν θα αναγκάσει την κόρη της να κάνει τόσες αλλαγές για να βολευτεί ο πρώην της.

“Συμβουλεύσου δικηγόρο”

Οι αναγνώστες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στα σχόλια και τη συμβούλευσαν να κινηθεί νομικά και φυσικά, να βάλει ξεκάθαρα όρια. “Μην τον αφήνεις να έρχεται, πάρε έναν δικηγόρο”, έγραψε ένας αναγνώστης. “Η κόρη σου δεν περνάει καλά. Εσύ, τι κάνεις;”.

Ένας ακόμη, είπε στην Ο.Π. πως πρέπει να μιλήσει για το θέμα στην ψυχοθεραπεύτρια της κόρης της. “Πρώτον, η κόρη σου είναι στεναχωρημένη – αυτό είναι το πιο σημαντικό”, ανέφεραν. “Δεύτερον, δεν μοιάζει το καλύτερο περιβάλλον για να βρίσκεται”.

“Είναι ενήλικες και δεν μπορούν καν να μιλήσουν σαν άνθρωποι, χωρίς να φωνάζουν, ή να καθαρίσουν το σπίτι τους. Δεν θα ήθελα το παιδί μου να επηρεάζεται από αντιεμβολιαστές και τέτοια”, της έγραψαν. “Ακόμη, έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι δεν τους ενδιαφέρει η κόρη σου. Την ανάγκασαν να καθυστερήσει στο μάθημά της και θέλουν να φύγει από το σχολείο της γιατί τα παιδιά της άλλης δεν μπορούν να διαχειριστούν τη ζήλια τους”.

“Δεν θα ήσουν η κακιά της ιστορίας αν τους απαγόρευες να έρθουν. Αν η κόρη σου, παρόλα αυτά, θέλει να βλέπει τον πατέρα της, ίσως τότε να κανονίσεις μια ή δυο φορές τον μήνα σε μια ουδέτερη τοποθεσία, όπως σε ένα πάρκο ή εστιατόριο. Μίλα με την ψυχοθεραπεύτρια της κόρης σου για να σου πει πώς να προσεγγίσεις το θέμα”.