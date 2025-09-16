Η σύζυγός του θέλει καινούργιο αυτοκίνητο και της είπε πως πρέπει πρώτα να δουλέψει – «Έγινε έξαλλη και με είπε τσιγκούνη»

Πώς θα νιώθατε αν εσείς δουλεύατε σκληρά όλη την ημέρα για να έχει τα πάντα η οικογένειά σας, ενώ η σύζυγός σας, έμενε στο σπίτι και ζητούσε όλο και περισσότερα; Η σύζυγος ενός άνδρα, δεν έχει δουλέψει ποτέ της. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, 13 και 15 ετών.

Ο άνδρας είναι αυτός που έχει αναλάβει τα οικονομικά και τον προϋπολογισμό του σπιτιού. Κάθε φορά που προσπαθεί να της τα εξηγήσει όλα αυτά, εκείνη αδιαφορεί.

“Έχουμε οικονομική άνεση επειδή φρόντιζα πάντα να μην έχουμε χρέη και ήμουν φειδωλός. Η πόλη που ζούμε δεν είναι ακριβή, κάτι που επίσης έχει βοηθήσει πολύ”, εξηγεί ο άνδρας.

“Εκείνη θέλει lifestyle, εγώ στερούμαι”

“Η γυναίκα μου είναι εκείνη που ξοδεύει τα περισσότερα. Κάνει όλο και περισσότερες υπερβολές και θέλει να ξοδεύει για να έχει lifestyle, για βάψιμο, βλεφαρίδες, κομμωτήριο, κρέμες, νύχια, αποτρίχωση”.

“Συμφωνήσαμε ότι καθένας θα ξοδεύει μέχρι 800 ευρώ.Εκείνη εξαντλεί πάντα το όριό της και μετά μου ζητάει να της πληρώσω το φαγητό ή όσα παραγγέλνει στο Amazon, επειδή εγώ, όπως λέει δεν ξοδεύω πολλά. Αλήθεια είναι, εγώ ασχολούμαι με τον κήπο, κάνω πεζοπορία, ποδήλατο και διαβάζω. Μαζεύω χρήματα για να αγοράζω άλλα πράγματα, όπως ένα καινούργιο Kindle, ένα scribe, ή ένα ποδήλατο”.

Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι είναι άδικο να ξοδεύει τα δικά του χρήματα επειδή εξανεμίζει αμέσως τα δικά της.

Εκείνος τελικά, κατάφερε να αποπληρώσει το δάνειο επειδή έκανε αποταμίευση και έβαζε κάθε μήνα στην άκρη και, όταν το ανακάλυψε η γυναίκα του, του ζήτησε αυτοκίνητο.

Αρνήθηκε και της είπε πως, δεν θα πειράξουν τις αποταμιεύσεις μέχρι τη σύνταξη. Έχουν σκοπό να πάρουν πρόωρη σύνταξη και να ταξιδέψουν τον κόσμο – κάτι που θέλουν και οι δύο.

Η γυναίκα του θύμωσε και του είπε πως, δεν ξέρουν πόσο θα ζήσουν – δεν είναι ανάγκη να μαζέψουν ένα σωρό χρήματα.

“Είναι αμετάπειστη”

“Το ένα μας αυτοκίνητο είναι του 2017 και το άλλο του 2014. Τα αγοράσαμε με μετρητά. Τα αυτοκίνητά μας, είναι αξιόπιστα. Εκείνη λέει πως είναι παλιά και θέλει καινούργιο. Είναι αμετάπειστη”, εξηγεί ο άνδρας.

“Τότε της είπα πως, θα αγοράσουμε αυτοκίνητο όταν βρει δουλειά και θα έχει κλείσει έναν χρόνο. Έγινε έξαλλη, με είπε βλάκα και τσιγκούνη”.

Προσπάθησε και πάλι να της εξηγήσει ότι πρέπει να φροντίσουν τον μέλλον τους. Πριν καλά – καλά το καταλάβουν, τα παιδιά τους θα έχουν μπει στο πανεπιστήμιο και πρέπει να κάνουν αποταμίευση.

Σε λίγα χρόνια, θα είναι σε θέση να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο – όταν τα παιδιά θα έχουν ξεκινήσει τις σπουδές. Πρέπει όμως να αρχίσουν να μαζεύουν από τώρα.

Η γυναίκα του θύμωσε ακόμη περισσότερο και τώρα, έχει σταματήσει να του μιλάει. Τον θεωρεί τέρας ενώ εκείνος απλώς φροντίζει να βάζει πάνω από όλα, την οικογένειά του. “Είμαστε 35 χρονών και το εισόδημά μας, είναι 140.000 ευρώ.

“Νιώθω ότι μ’ εκμεταλλεύεται”

Εκείνη δεν έχει δουλέψει ποτέ της, έμεινε στο σπίτι με τα παιδιά. Το ότι κατάφερα να αποπληρώσω το δάνειο, ήταν μεγάλη ανακούφιση. Θέλω τα έξτρα χρήματά μου να πιάσουν τόπο”, σημειώνει ο άνδρας.

Μπορεί να είναι παράλογο που δίνει κάθε μήνα 800 ευρώ στη γυναίκα του, όπως είναι παράλογο το ότι εκείνη έχει προσβληθεί επειδή της είπε πως, αν θέλει καινούργιο αυτοκίνητο, πρέπει να βρει δική της δουλειά. Όλα αυτά δείχνουν πως είναι μικροπρεπής.

Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει – άρα δεν είναι ανάγκη να είναι πλέον συνέχεια στο σπίτι. Μάλλον, τον εκμεταλλεύεται.