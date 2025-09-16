Η σύζυγός του θέλει καινούργιο αυτοκίνητο και της είπε πως πρέπει πρώτα να δουλέψει – «Έγινε έξαλλη και με είπε τσιγκούνη»

marinasiskos

timeout

Η γυναίκα του θέλει καινούργιο αυτοκίνητο και της είπε πως πρέπει πρώτα να δουλέψει – “είναι έξαλλη μαζί μου”. Φωτογραφία: Freepik
Η γυναίκα του θέλει καινούργιο αυτοκίνητο και της είπε πως πρέπει πρώτα να δουλέψει – “είναι έξαλλη μαζί μου”. Φωτογραφία: Freepik

Πώς θα νιώθατε αν εσείς δουλεύατε σκληρά όλη την ημέρα για να έχει τα πάντα η οικογένειά σας, ενώ η σύζυγός σας, έμενε στο σπίτι και ζητούσε όλο και περισσότερα; Η σύζυγος ενός άνδρα, δεν έχει δουλέψει ποτέ της. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, 13 και 15 ετών.

Ανακάλυψε ότι ο αρραβωνιαστικός της την απατά και ματαίωσε τον γάμο της μια εβδομάδα πριν από την τελετή – «Πήγα στο ταξίδι του μέλιτος με φίλο μου»

Ο άνδρας είναι αυτός που έχει αναλάβει τα οικονομικά και τον προϋπολογισμό του σπιτιού. Κάθε φορά που προσπαθεί να της τα εξηγήσει όλα αυτά, εκείνη αδιαφορεί.

“Έχουμε οικονομική άνεση επειδή φρόντιζα πάντα να μην έχουμε χρέη και ήμουν φειδωλός. Η πόλη που ζούμε δεν είναι ακριβή, κάτι που επίσης έχει βοηθήσει πολύ”, εξηγεί ο άνδρας.

Ο αρραβωνιαστικός της την ταπείνωσε μπροστά στην οικογένειά του – «Έχω σταματήσει να κάνω δουλειές και περιμένω μια συγγνώμη»

“Εκείνη θέλει lifestyle, εγώ στερούμαι”

“Η γυναίκα μου είναι εκείνη που ξοδεύει τα περισσότερα. Κάνει όλο και περισσότερες υπερβολές και θέλει να ξοδεύει για να έχει lifestyle, για βάψιμο, βλεφαρίδες, κομμωτήριο, κρέμες, νύχια, αποτρίχωση”.

“Συμφωνήσαμε ότι καθένας θα ξοδεύει μέχρι 800 ευρώ.Εκείνη εξαντλεί πάντα το όριό της και μετά μου ζητάει να της πληρώσω το φαγητό ή όσα παραγγέλνει στο Amazon, επειδή εγώ, όπως λέει δεν ξοδεύω πολλά. Αλήθεια είναι, εγώ ασχολούμαι με τον κήπο, κάνω πεζοπορία, ποδήλατο και διαβάζω. Μαζεύω χρήματα για να αγοράζω άλλα πράγματα, όπως ένα καινούργιο Kindle, ένα scribe, ή ένα ποδήλατο”.

Έφυγε από το πάρτι για τα γενέθλιά της όταν ο αρραβωνιαστικός της την ταπείνωσε- «Μιλούσε για τα χρέη μου στους καλεσμένους»

Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι είναι άδικο να ξοδεύει τα δικά του χρήματα επειδή εξανεμίζει αμέσως τα δικά της.

Εκείνος τελικά, κατάφερε να αποπληρώσει το δάνειο επειδή έκανε αποταμίευση και έβαζε κάθε μήνα στην άκρη και, όταν το ανακάλυψε η γυναίκα του, του ζήτησε αυτοκίνητο.
Αρνήθηκε και της είπε πως,  δεν θα πειράξουν τις αποταμιεύσεις μέχρι τη σύνταξη. Έχουν σκοπό να πάρουν πρόωρη σύνταξη και να ταξιδέψουν τον κόσμο – κάτι που θέλουν και οι δύο.

Η γυναίκα του θύμωσε και του είπε πως, δεν ξέρουν πόσο θα ζήσουν – δεν είναι ανάγκη να μαζέψουν ένα σωρό χρήματα.

“Είναι αμετάπειστη”

“Το ένα μας αυτοκίνητο είναι του 2017 και το άλλο του 2014. Τα αγοράσαμε με μετρητά. Τα αυτοκίνητά μας, είναι αξιόπιστα. Εκείνη λέει πως είναι παλιά και θέλει καινούργιο. Είναι αμετάπειστη”, εξηγεί ο άνδρας.

“Τότε της είπα πως, θα αγοράσουμε αυτοκίνητο όταν βρει δουλειά και θα έχει κλείσει έναν χρόνο. Έγινε έξαλλη, με είπε βλάκα και τσιγκούνη”.

Προσπάθησε και πάλι να της εξηγήσει ότι πρέπει να φροντίσουν τον μέλλον τους. Πριν καλά – καλά το καταλάβουν, τα παιδιά τους θα έχουν μπει στο πανεπιστήμιο και πρέπει να κάνουν αποταμίευση.

Σε λίγα χρόνια, θα είναι σε θέση να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο – όταν τα παιδιά θα έχουν ξεκινήσει τις σπουδές. Πρέπει όμως να αρχίσουν να μαζεύουν από τώρα.

Η γυναίκα του θύμωσε ακόμη περισσότερο και τώρα, έχει σταματήσει να του μιλάει. Τον θεωρεί τέρας ενώ εκείνος απλώς φροντίζει να βάζει πάνω από όλα, την οικογένειά του. “Είμαστε 35 χρονών και το εισόδημά μας, είναι 140.000 ευρώ.

“Νιώθω ότι μ’ εκμεταλλεύεται”

Εκείνη δεν έχει δουλέψει ποτέ της, έμεινε στο σπίτι με τα παιδιά. Το ότι κατάφερα να αποπληρώσω το δάνειο, ήταν μεγάλη ανακούφιση. Θέλω τα έξτρα χρήματά μου να πιάσουν τόπο”, σημειώνει ο άνδρας.

Μπορεί να είναι παράλογο που δίνει κάθε μήνα 800 ευρώ στη γυναίκα του, όπως είναι παράλογο το ότι εκείνη έχει προσβληθεί επειδή της είπε πως, αν θέλει καινούργιο αυτοκίνητο, πρέπει να βρει δική της δουλειά. Όλα αυτά δείχνουν πως είναι μικροπρεπής.

Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει – άρα δεν είναι ανάγκη να είναι πλέον συνέχεια στο σπίτι. Μάλλον, τον εκμεταλλεύεται.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

PIF: Απειλή για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες ο εκτροχιασμός του clawback

4 συμπτώματα στα μάτια που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε κάποια πάθηση – Πότε να δείτε γιατρό

e-ΕΦΚΑ: Με ένα κλικ στο κινητό τα ένσημα των ασφαλισμένων – Όλες οι λεπτομέρειες

IRIS: Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστες – Τι αλλάζει από το 2026

Google: Νέα επίθεση με AI παραβιάζει λογαριασμούς Gmail – Το μήνυμα των ειδικών και τι μπορείτε να κάνετε τώρα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν παππού που παίζει με το εγγόνι του σε 15 δευ...
περισσότερα
08:29 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

H συνταγή για μπρόκολο με 5 υλικά που θα λατρέψουν τα παιδιά σας

Λαχανικά σε μορφή τσιπς. Μπορείτε να το προσαρμόσετε στις γεύσεις της οικογένειάς σας. Είναι μ...
06:15 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει το γράμμα «Υ» σε 8 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
05:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025: Ταύροι, κάντε ένα βήμα πίσω

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
21:00 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Ο μήνας που έχετε γεννηθεί αποκαλύπτει τις κρυφές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή

Τείνουμε να αναζητούμε νόημα σχετικά με τη γέννησή μας. Απευθυνόμαστε στην αστρολογία, λαμβάνο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος