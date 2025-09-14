Ο σύζυγός της κλειδώνει την πόρτα του γραφείου του στο σπίτι και δεν την αφήνει να μπει μέσα – «Θέλω να τον χωρίσω, είμαι σίγουρη ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό»

marinasiskos

timeout

Ο άνδρας της κρατά κλειδωμένο το δωμάτιο του γραφείο του – “θέλω να τον χωρίσω, φοβάμαι”. Φωτογραφία: Freepik
Ο άνδρας της κρατά κλειδωμένο το δωμάτιο του γραφείο του – “θέλω να τον χωρίσω, φοβάμαι”. Φωτογραφία: Freepik

Μια κλειδωμένη πόρτα δεν αφορά πάντα το τι βρίσκεται πίσω της. Μερικές φορές έχει να κάνει με το μήνυμα που στέλνει.  Ο σύζυγος μιας γυναίκας, απαγορεύοντάς της να μπαίνει στο δωμάτιο όπου βρίσκεται το γραφείο του στο σπίτι, κλόνισε την εμπιστοσύνη της.

Αποφάσισαν να συγκατοικήσουν αλλά ο σύντροφός της θέλει να του πληρώσει το μισό δάνειο – «Εγώ έχω ακόμη χρέη από το διαζύγιό μου»

Η 29χρονη γυναίκα έχει σχέση εδώ και πέντε χρόνια με τον 33 ετών άνδρα της – από τον οποίο είναι πλέον έτοιμη να πάρει διαζύγιο.

Ο άνδρας της είναι γενικά επιφυλακτικός με τα πράγματά του. Φυλάει τα ακριβά αντικείμενα στο γραφείο του, από όπου δουλεύει εξ αποστάσεως τρεις μέρες την εβδομάδα.

Ο σύντροφός της άφησε έγκυο την αδελφή της – «Χώρισα και αποκάλυψα την αλήθεια στην οικογένεια μας και τώρα έχει μείνει μόνη και άστεγη»

«Δεν έχω δει ποτέ το κλειδί»

“Πριν από έξι μήνες, έβαλε κλειδαριά για να κρατήσει – δήθεν – τα πράγματά του μακριά από το παιδί μας. Δεν έδωσα σημασία αλλά μου φάνηκε παράξενο, επειδή δεν έχω δει ποτέ το κλειδί”, εξηγεί η γυναίκα.

“Τέλος πάντων, πρόσφατα μπήκα στο γραφείο του για μια δουλειά και εκείνος, ήταν από πάνω μου όλη την ώρα. Ήταν πολύ ύποπτο. Με ρώτησε αμυντικά τι δουλειά έχω εκεί και εγώ του απάντησα ότι κάνω δουλειές. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι μου κρύβει κάτι”.

Ανησυχεί πως ο σύντροφός της δεν έχει ξεπεράσει την πρώην του – «Εξακολουθεί να μιλάει μαζί της»

“Μετά παρατήρησα πως κλείδωσε την πόρτα. Όταν βάλαμε το παιδί για ύπνο, του είπα πως πρέπει να μπω στο δωμάτιο για ν’ αλλάξω σεντόνια – επειδή περιμέναμε φιλοξενούμενους. Και πάλι έγινε αμυντικός και μου είπε να πάω άλλη στιγμή”.

“Προσπάθησε να με βγάλει τρελή”

Η γυναίκα ζήτησε να μάθει τι κρύβει στο γραφείο. Ήταν βέβαιη – λόγω της αμυντικότητας του, ότι κάτι της κρύβει. Του ζήτησε να ξεκλειδώσει την πόρτα για να δει.  Εκείνος της ομολόγησε πως, όταν αυτή πέφτει για ύπνο, καπνίζει και παίζει βιντεοπαιχνίδια, αλλά δεν ήθελε να της ανοίξει για να δει με τα μάτια της όσα υποστήριζε.

Εκείνη δεν πείσθηκε και επέμενε να της ανοίξει την πόρτα. Ανησυχούσε πως κάτι άλλο συμβαίνει, αφού ούτε το κάπνισμα, ούτε τα βιντεοπαιχνίδια ήταν πρόβλημα για αυτή. “Κυριολεκτικά, μου αρνήθηκε. Δοκίμασα με το καλό, τον παρακάλεσα, προσπάθησα να ανοίξω μόνη μου, έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να μπω. Όχι μόνο δεν μου άνοιγε, αλλά προσπαθούσε να με βγάλει και τρελή. Έλεγε πως φταίνε οι ορμόνες της εγκυμοσύνης μου, πως εγώ έχω πρόβλημα”, συμπληρώνει η γυναίκα.

“Ισχυριζόταν πως αν τελικά μου ανοίξει, θα υποχωρήσει στις πιέσεις μου. Άγγιζε συνέχεια το πόδι μου και μου έλεγε πως λυπάται για αυτά που περνάω, λες και ήταν όλα στη φαντασία μου”.

Τελικά, στις δύο τα ξημερώματα, η γυναίκα έκανε πίσω και πήγε για ύπνο. Πριν κοιμηθεί, ξεκαθάρισε στον άνδρα της ότι οι δυο τους, είχαν τελειώσει. Το πρωί, όταν σηκώθηκε, ο άνδρας της είχε ξεκλειδώσει το γραφείο του, το οποίο είχε «σκηνοθετήσει» σύμφωνα με όσα της είχε πει το περασμένο βράδυ.

Ακόμη, ο άνδρας της άλλαξε την κλειδαριά της πόρτας, ενώ της έλεγε πως δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο να θέλει να προστατεύσει τα πράγματά του.

Η γυναίκα ωστόσο, αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι πράγματι φυσιολογικά. “Μήπως το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ο χωρισμός; Έχω ένα μικρό παιδί και περιμένω το δεύτερο. Δεν θέλω να μείνω μόνη μου αν πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη”, εξηγεί η γυναίκα.

Το τι κρύβει πράγματι, δεν έχει τόση σημασία, όσο το γεγονός ότι προσπάθησε να την πείσει ότι το πρόβλημα το έχει εκείνη. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι χειριστικός – ίσως δεν χρειάζεται να περιμένει για ν’ ανακαλύψει την αλήθεια.

Όλα δείχνουν χωρισμό αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι κρύβει κάτι πιο σκοτεινό μέσα στο κλειδωμένο γραφείο του.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Γιατί πετάει το μάτι μου;» – Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες

«Στα 75 μου κατάφερα να μετατρέψω το 50% του βάρους μου σε μυϊκή μάζα» – Οι 3 συμβουλές της για να το καταφέρετε και εσείς

Δημόσιο: Σε νέα 24ώρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ-Ποια είναι τα αιτήματα της

Επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Υποχρεωτική ενημέρωση ασφαλείας από την Microsoft – Όλοι οι χρήστες Windows 10 πρέπει να δράσουν άμεσα

Αξιωματικός του Ναυτικού των ΗΠΑ ισχυρείζεται ότι είδε πολλαπλά UFO σε ένα βράδυ και αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη
περισσότερα
10:20 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που θα δουν ένα μεγάλο όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα – «Ήρθε η ώρα της επιβεβαίωσης«

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιείται ένα πολύ σημαντικό όνειρο για τέσσερα ζώδια όταν η ...
08:06 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Η συνταγή του Jamie Oliver για το τέλειο ροστ μπιφ – Ιδανικό πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι

Αν υπάρχει μια συνταγή που συνδυάζει την απλότητα με τη γεύση και την τελειότητα, αυτή είναι τ...
06:15 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον αριθμό σε 5 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025: Δίδυμοι, αυτά που θα πείτε σήμερα έχουν μεγάλη δύναμη

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος