Ο σύζυγός της κλειδώνει την πόρτα του γραφείου του στο σπίτι και δεν την αφήνει να μπει μέσα – «Θέλω να τον χωρίσω, είμαι σίγουρη ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό»

Μια κλειδωμένη πόρτα δεν αφορά πάντα το τι βρίσκεται πίσω της. Μερικές φορές έχει να κάνει με το μήνυμα που στέλνει. Ο σύζυγος μιας γυναίκας, απαγορεύοντάς της να μπαίνει στο δωμάτιο όπου βρίσκεται το γραφείο του στο σπίτι, κλόνισε την εμπιστοσύνη της.

Η 29χρονη γυναίκα έχει σχέση εδώ και πέντε χρόνια με τον 33 ετών άνδρα της – από τον οποίο είναι πλέον έτοιμη να πάρει διαζύγιο.

Ο άνδρας της είναι γενικά επιφυλακτικός με τα πράγματά του. Φυλάει τα ακριβά αντικείμενα στο γραφείο του, από όπου δουλεύει εξ αποστάσεως τρεις μέρες την εβδομάδα.

«Δεν έχω δει ποτέ το κλειδί»

“Πριν από έξι μήνες, έβαλε κλειδαριά για να κρατήσει – δήθεν – τα πράγματά του μακριά από το παιδί μας. Δεν έδωσα σημασία αλλά μου φάνηκε παράξενο, επειδή δεν έχω δει ποτέ το κλειδί”, εξηγεί η γυναίκα.

“Τέλος πάντων, πρόσφατα μπήκα στο γραφείο του για μια δουλειά και εκείνος, ήταν από πάνω μου όλη την ώρα. Ήταν πολύ ύποπτο. Με ρώτησε αμυντικά τι δουλειά έχω εκεί και εγώ του απάντησα ότι κάνω δουλειές. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι μου κρύβει κάτι”.

“Μετά παρατήρησα πως κλείδωσε την πόρτα. Όταν βάλαμε το παιδί για ύπνο, του είπα πως πρέπει να μπω στο δωμάτιο για ν’ αλλάξω σεντόνια – επειδή περιμέναμε φιλοξενούμενους. Και πάλι έγινε αμυντικός και μου είπε να πάω άλλη στιγμή”.

“Προσπάθησε να με βγάλει τρελή”

Η γυναίκα ζήτησε να μάθει τι κρύβει στο γραφείο. Ήταν βέβαιη – λόγω της αμυντικότητας του, ότι κάτι της κρύβει. Του ζήτησε να ξεκλειδώσει την πόρτα για να δει. Εκείνος της ομολόγησε πως, όταν αυτή πέφτει για ύπνο, καπνίζει και παίζει βιντεοπαιχνίδια, αλλά δεν ήθελε να της ανοίξει για να δει με τα μάτια της όσα υποστήριζε.

Εκείνη δεν πείσθηκε και επέμενε να της ανοίξει την πόρτα. Ανησυχούσε πως κάτι άλλο συμβαίνει, αφού ούτε το κάπνισμα, ούτε τα βιντεοπαιχνίδια ήταν πρόβλημα για αυτή. “Κυριολεκτικά, μου αρνήθηκε. Δοκίμασα με το καλό, τον παρακάλεσα, προσπάθησα να ανοίξω μόνη μου, έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να μπω. Όχι μόνο δεν μου άνοιγε, αλλά προσπαθούσε να με βγάλει και τρελή. Έλεγε πως φταίνε οι ορμόνες της εγκυμοσύνης μου, πως εγώ έχω πρόβλημα”, συμπληρώνει η γυναίκα.

“Ισχυριζόταν πως αν τελικά μου ανοίξει, θα υποχωρήσει στις πιέσεις μου. Άγγιζε συνέχεια το πόδι μου και μου έλεγε πως λυπάται για αυτά που περνάω, λες και ήταν όλα στη φαντασία μου”.

Τελικά, στις δύο τα ξημερώματα, η γυναίκα έκανε πίσω και πήγε για ύπνο. Πριν κοιμηθεί, ξεκαθάρισε στον άνδρα της ότι οι δυο τους, είχαν τελειώσει. Το πρωί, όταν σηκώθηκε, ο άνδρας της είχε ξεκλειδώσει το γραφείο του, το οποίο είχε «σκηνοθετήσει» σύμφωνα με όσα της είχε πει το περασμένο βράδυ.

Ακόμη, ο άνδρας της άλλαξε την κλειδαριά της πόρτας, ενώ της έλεγε πως δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο να θέλει να προστατεύσει τα πράγματά του.

Η γυναίκα ωστόσο, αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι πράγματι φυσιολογικά. “Μήπως το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ο χωρισμός; Έχω ένα μικρό παιδί και περιμένω το δεύτερο. Δεν θέλω να μείνω μόνη μου αν πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη”, εξηγεί η γυναίκα.

Το τι κρύβει πράγματι, δεν έχει τόση σημασία, όσο το γεγονός ότι προσπάθησε να την πείσει ότι το πρόβλημα το έχει εκείνη. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι χειριστικός – ίσως δεν χρειάζεται να περιμένει για ν’ ανακαλύψει την αλήθεια.

Όλα δείχνουν χωρισμό αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι κρύβει κάτι πιο σκοτεινό μέσα στο κλειδωμένο γραφείο του.