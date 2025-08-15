Ανακάλυψε ότι ο αρραβωνιαστικός της την απατά και ματαίωσε τον γάμο της μια εβδομάδα πριν από την τελετή – «Πήγα στο ταξίδι του μέλιτος με φίλο μου»

Ματαίωσε τον γάμο της μια εβδομάδα πριν την τελετή - "πήγα ταξίδι του μέλιτος με έναν φίλο μου". Φωτογραφία: Freepik

Η TikToker @rednailenergy αρραβωνιάστηκε όταν ήταν 25 χρόνων. Ήθελε να παντρευτεί τον Σεπτέμβριο, αφού θα γινόταν 26 ετών. Κατέληξε ωστόσο, να ματαιώσει τον γάμο της, μια εβδομάδα πριν από την τελετή.

Όταν ήταν αρραβωνιασμένη, ένιωθε πως, η ζωή της μπαίνει σε τάξη. Από τα 15 της, θαύμαζε μια μέντορά της, η οποία στα 25 της είχε παντρευτεί και είχε κάνει και παιδιά – την θεωρούσε πρότυπο.

Τελικά, η TikToker @rednailenergy, ανακάλυψε ότι ο αρραβωνιαστικός της, την απατούσε με μια φίλη της. Βέβαια, η διαίσθησή της, της έλεγε πως κάτι δεν πάει καλά.

Κάπως έτσι, αποφάσισε να ψάξει το κινητό του και πράγματι, ανακάλυψε τα μηνύματα που τον ενοχοποιούσαν. Μία εβδομάδα πριν από τον γάμο τους, είπε στον σύντροφό της ότι ξέρει για τη σχέση του.

“Κατάφερα να ματαιώσω τον γάμο, έστω και την τελευταία στιγμή”

Εκείνος, την παρακαλούσε να μη ματαιώσει τον γάμο επειδή πολλοί συγγενείς και φίλοι του, είχαν κανονίσει να έρθουν από το εξωτερικό. Θα έκαναν ολόκληρο ταξίδι για τον γάμο.

Εκείνη ωστόσο, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να τον παντρευτεί και εκείνος να συνεχίσει να ζει διπλή ζωή.

Χάρη στη βοήθεια φίλων και οικογένειας, η γυναίκα κατάφερε να ματαιώσει τον γάμο. Μπόρεσαν να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους 150 καλεσμένους που θα έρχονταν από άλλες πόλεις.

Άλλωστε, η γυναίκα ένιωθε πως, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι ευτυχισμένη ή ερωτευμένη ξανά μαζί με τον άνδρα αυτό. Η ζωή της κατέρρεε.

Στο ταξίδι του μέλιτος, πήγε με έναν φίλο της και μαζί εξερεύνησαν την Ταϊλάνδη.

“Ένα απροσδόκητο δώρο”

Μετά το ταξίδι αυτό, η γυναίκα άρχισε να ταξιδεύει περισσότερο, κάτι που την βοήθησε να ξεπεράσει τον πόνο της προδοσίας και του χωρισμού. Συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι στη ζωή μας μπορεί να φεύγουν, αλλά σημασία έχει να είμαστε πιστοί στον εαυτό μας.

Πλέον, ζει κάθε στιγμή της ζωής της και είναι σίγουρη πως όλα θα πάνε καλά. Ποτέ δεν πίστευε ότι θα νιώθει έτσι αλλά πλέον, είναι πεπεισμένη ότι, η ματαίωση του γάμου της, ήταν ένα απροσδόκητο δώρο.

Η ζωή έχει τον δικό της τρόπο να βάζει τα πράγματα σε τάξη.

10:09 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

