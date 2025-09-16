Φρίκη: Μητέρα έσφαξε την 5χρονη κόρη της ενώ την ικέτευε για την ζωή της – Την παρομοίασε με την «κούκλα του Σατανά»

Δικαστήριο του Τέξας, στις ΗΠΑ, έκρινε μια 37χρονη μητέρα αθώα λόγω «παράνοιας», για τη φρικτή δολοφονία της 5χρονης κόρης της.

Η Melissa Towne είχε ομολογήσει ότι σκότωσε την μικρή Nichole Bradshaw-Towne, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη λόγω της ψυχικής της κατάστασης, αναφέρει το People.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022 σε πάρκο της κομητείας Χάρις στο Τέξας. Ο σερίφης Ed Gonzalez είχε ανακοινώσει τότε ότι η Towne κατηγορείται πως έκοψε τον λαιμό της κόρης της και στη συνέχεια την έπνιξε χρησιμοποιώντας σακούλα σκουπιδιών.

Η μητέρα φέρεται να μετέφερε τη μικρή στο Spring Creek Park, όπου επιτέθηκε εναντίον της. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η Nichole την παρακαλούσε να της χαρίσει τη ζωή, λέγοντας: «Ήμουν καλή».

Οι εισαγγελείς είχαν περιγράψει ότι το κορίτσι πάλεψε να σωθεί, με την μητέρα να προχωρά τελικά στη σφαγή της. Όταν διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν ακόμη ζωντανό, φέρεται να τύλιξε το κεφάλι της με πλαστική σακούλα για 30 με 40 λεπτά, προκαλώντας τον θάνατό της.

Nearly three years after a Tomball mom told police that she killed her 5-year-old daughter because she was “evil,” Melissa Towne was found not guilty. (WARNING: Contains disturbing details) https://t.co/SNQL0WgqVe pic.twitter.com/s6RGElHsZ9 — KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 11, 2025



Η Melissa Towne μετέβη στη συνέχεια σε νοσοκομείο, έχοντας ακόμη τη σακούλα τυλιγμένη γύρω από το κεφάλι της μικρής. Όπως μετέδωσε το KHOU 11, η γυναίκα ζήτησε αναπηρικό αμαξίδιο ισχυριζόμενη ότι η κόρη της πονούσε. Ωστόσο, μια νοσηλεύτρια εντόπισε το σώμα της Nichole στο αυτοκίνητο, όπως ανέφεραν τα τοπικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Towne, η οποία έχει ιστορικό σχιζοφρένειας, φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι η κόρη της ήταν «σατανική» και την παρομοίασε με τον «Chucky», τον γνωστό χαρακτήρα από την ταινία τρόμου «Η κούκλα του Σατανά».

Σύμφωνα με το Click 2 Houston, η Melissa Towne έχει ακόμη τρία παιδιά. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, θα εγκλειστεί σε κρατική ψυχιατρική κλινική για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της ποινής που θα εξέτιε αν κρινόταν ένοχη.

Η 5χρονη Nichole, που δολοφονήθηκε λίγο πριν προλάβει να ζήσει τη ζωή της, αναφέρεται από την οικογένειά της ως ένα ιδιαίτερο παιδί – «πολύ καλή για αυτή τη γη» και «τόσο ξεχωριστή». Ο πατέρας της τη θυμάται ως «το πιο γλυκό κοριτσάκι που δεν είχε γνωρίσει ποτέ κανέναν σαν ξένο». Όπως είπε στο KHOU, «ήταν γεμάτη αγάπη και γέλια, και τα γαλανά μάτια της έλαμπαν από περιέργεια».