Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη influencer με εκατομμύρια followers – Το αινιγματικό βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok με μακιγιάζ κλόουν

Μια δημοφιλής influencer από το Μεξικό, με 4,2 εκατομμύρια followers στο TikTok και 327.000 στο Instagram, πέθανε σε ηλικία μόλις 23 ετών, λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση ενός ανατριχιαστικού και αινιγματικού βίντεο, όπου εμφανιζόταν με μακιγιάζ κλόουν να κλαίει.

Η Marian Izaguirre πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία σε ξενοδοχείο στην πόλη Μορέλια.



Η οικογένειά της την είχε δηλώσει αγνοούμενη από την 1η Σεπτεμβρίου και πέντε ημέρες αργότερα οι αρχές την εντόπισαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου φέρεται να βρισκόταν για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Μιτσοακάν, «βρέθηκε σε κακή κατάσταση υγείας, της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από διασώστες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο».

View this post on Instagram A post shared by Marian Izaguirre (@marianizaguirrep)



Όπως μετέδωσε το περιοδικό People, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η Izaguirre υπέστη σοβαρές επιπλοκές που την οδήγησαν σε εγκεφαλικό θάνατο.

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, η influencer είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα αινιγματικό βίντεο, όπου εμφανιζόταν με μακιγιάζ κλόουν να κλαίει, κάνοντας lipsync σε ένα τραγούδι για τον χαμένο έρωτα.

Στη λεζάντα έγραψε: «Όλες οι υποσχέσεις της αγάπης μου θα πάνε μαζί σου. Γιατί φεύγεις;».



Η Izaguirre είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 4,2 εκατομμύρια followers στο TikTok και 327.000 στο Instagram, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο γνωστές fashion δημιουργούς περιεχομένου στη Λατινική Αμερική.



Μετά την είδηση του θανάτου της, χιλιάδες θαυμαστές της άρχισαν να στέλνουν μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού.

«Στον λίγο χρόνο που σε γνώρισα, ήσουν ένα υπέροχο κορίτσι, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ», έγραψε ο επίσης δημιουργός περιεχομένου Marcelo Alcázar σε ανάρτησή του. «Είσαι άγγελος, και πάντα ήσουν».