Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη influencer με εκατομμύρια followers – Το αινιγματικό βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok με μακιγιάζ κλόουν

Enikos Newsroom

διεθνή

influencer
Πηγή: Instagram / @marianizaguirrep

Μια δημοφιλής influencer από το Μεξικό, με 4,2 εκατομμύρια followers στο TikTok και 327.000 στο Instagram, πέθανε σε ηλικία μόλις 23 ετών, λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση ενός ανατριχιαστικού και αινιγματικού βίντεο, όπου εμφανιζόταν με μακιγιάζ κλόουν να κλαίει.

Η Marian Izaguirre πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία σε ξενοδοχείο στην πόλη Μορέλια.

@marianizaguirrep Me dijeron que tambien hiciera este trend de 2022 y aquí esta #2022 #trend #infinity ♬ Infinity – Jaymes Young


Η οικογένειά της την είχε δηλώσει αγνοούμενη από την 1η Σεπτεμβρίου και πέντε ημέρες αργότερα οι αρχές την εντόπισαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου φέρεται να βρισκόταν για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Μιτσοακάν, «βρέθηκε σε κακή κατάσταση υγείας, της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από διασώστες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marian Izaguirre (@marianizaguirrep)


Όπως μετέδωσε το περιοδικό People, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η Izaguirre υπέστη σοβαρές επιπλοκές που την οδήγησαν σε εγκεφαλικό θάνατο.

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, η influencer είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα αινιγματικό βίντεο, όπου εμφανιζόταν με μακιγιάζ κλόουν να κλαίει, κάνοντας lipsync σε ένα τραγούδι για τον χαμένο έρωτα.

Στη λεζάντα έγραψε: «Όλες οι υποσχέσεις της αγάπης μου θα πάνε μαζί σου. Γιατί φεύγεις;».

@marianizaguirrep Todas las promesas de mi amor se irán contigo 🥺 por que te vas? #payaso #trend ♬ sonido original – Michee 🦈


Η Izaguirre είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 4,2 εκατομμύρια followers στο TikTok και 327.000 στο Instagram, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο γνωστές fashion δημιουργούς περιεχομένου στη Λατινική Αμερική.

@marianizaguirrep Mi trend favorito del 2022 definitivamente 👌🏻 #dance ♬ Calm Down – Rema


Μετά την είδηση του θανάτου της, χιλιάδες θαυμαστές της άρχισαν να στέλνουν μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού.

«Στον λίγο χρόνο που σε γνώρισα, ήσουν ένα υπέροχο κορίτσι, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ», έγραψε ο επίσης δημιουργός περιεχομένου Marcelo Alcázar σε ανάρτησή του. «Είσαι άγγελος, και πάντα ήσουν».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marian Izaguirre (@marianizaguirrep)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσηλεύτρια έσωσε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

Το ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες μέσης ηλικίας για να προστατεύσουν την καρδιά τους

Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Β2Β συναλλαγές: Τι διευκρινίζει η ΑΑΔΕ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιους αφορ...

Τα 3 ζώδια που σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη ζωή τους – Τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους χωρίς να πιέζετε

Μετρώντας την «κβαντική κατάσταση W» – Aνοίγει o δρόμος για την κβαντική τηλεμεταφορά
περισσότερα
12:20 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρισια Κρόουλι: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η ηθοποιός και σταρ της «Δυναστείας»

Η Πάτρισια Κρόουλι, η αγαπημένη ηθοποιός της αμερικανικής τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 91 ετών...
11:26 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Άρματα του Γεδεών ΙΙ: Δύο ισραηλινές μεραρχίες ξεκίνησαν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας – Τι λένε οι IDF

Επεκτείνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καθώς οι ισ...
10:46 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Υπό την πίεση της απομόνωσης, θέλει να μετατρέψει το Ισραήλ σε «Αθήνα και Σπάρτη» – Στοχεύει σε «αυτάρκεια» και ανεξαρτησία από τη Δύση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια ...
10:37 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα, υποκινητής ο Νετανιάχου – Τι βρήκε Επιτροπή Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε την Τρίτη στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος