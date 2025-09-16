Μαντλίν Μακάν: Ίσως απήχθη από διεθνές δίκτυο παιδόφιλων – «Κάποιος την τράβηξε φωτογραφία και ο αγοραστής συμφώνησε»

Η υπόθεση της Μαντλίν Μακάν εξακολουθεί να συγκλονίζει σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της, με νέες αποκαλύψεις να έρχονται στο φως για πιθανή εμπλοκή κυκλώματος παιδοφιλίας που δρούσε διεθνώς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Marc Verwilghen, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, αποκάλυψε ότι η αστυνομία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ένα διαβόητο δίκτυο παιδόφιλων τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί η μικρή Μαντλίν.

Ο ίδιος, που διατήρησε το αξίωμα για τρία χρόνια, θεωρεί ότι μια συμμορία διακινητών, με δεσμούς στη χώρα του, μπορεί να συνδέεται με την εξαφάνιση.

Η 3χρονη Μαντλίν χάθηκε τον Μάιο του 2007 από το θέρετρο της Πράια ντα Λουζ στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, ενώ οι γονείς της έτρωγαν σε κοντινό εστιατόριο, γεγονός που πυροδότησε μια παγκόσμια προσπάθεια για να εντοπιστεί.

Δίκτυο παιδόφιλων «παρήγγειλε» τη Μαντλίν;

Ο Verwilghen δήλωσε στη βρετανική The Sun ότι πιστεύει πως μπορεί να απήχθη από συμμορία που είχε επικεφαλής τον διαβόητο δολοφόνο και παιδόφιλο Μαρκ Ντιτρού.

Ο πρώην αξιωματούχος, που είχε ηγηθεί της έρευνας για τις πράξεις του Ντιτρού, σημείωσε: «Μόλις άκουσα για την υπόθεση είχα de ja vu – γιατί μου θύμισε αμέσως τον Ντιτρού. Όταν κοιτάζει κανείς την υπόθεση, είναι φυσικά πιθανό η Μαντλίν να κλάπηκε κατόπιν παραγγελίας. Ο συναγερμός που εστάλη φαίνεται ότι πρέπει να προήλθε από τη βελγική αστυνομία και έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Ο Ντιτρού, που σήμερα είναι 68 ετών, είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει αρκετά κορίτσια στο Βέλγιο τη δεκαετία του 1990. Συνελήφθη το 1996 και καταδικάστηκε σε ισόβια το 2004, με τις αστυνομικές αρχές να θεωρούν ότι είχε διασυνδέσεις με δίκτυα εμπορίας παιδιών σε όλη την Ευρώπη.

Ο Verwilghen τόνισε ότι ήταν «ξεκάθαρο πως δίκτυα παιδόφιλων και διακινητές παιδιών υπήρχαν πραγματικά στην Ευρώπη». Ωστόσο πρόσθεσε ότι η επιτροπή που ανέλαβε τις έρευνες δεν της επιτράπηκε «να τα ερευνήσει σωστά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληροφορίες έδειχναν ότι ένα κύκλωμα παιδεραστών στο Βέλγιο «παρήγγειλε ένα μικρό κορίτσι τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί η Μαντλίν ΜακΚαν».

Ο Verwilghen κατέληξε: «Κάποιος που συνδεόταν με αυτή την ομάδα είδε τη Μάντι, την τράβηξε μια φωτογραφία και την έστειλε στο Βέλγιο. Ο “αγοραστής” συμφώνησε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και η Μάντι απήχθη».

Ο βασικός ύποπτος

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται λίγο πριν από την αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ, που παραμένει ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Μαρκ Κράνγουελ, ανέφερε: «Εδώ και αρκετά χρόνια συνεργαζόμαστε στενά με τις αστυνομικές αρχές στη Γερμανία και στην Πορτογαλία για να ερευνήσουμε την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν και να στηρίξουμε την οικογένειά της ώστε να κατανοήσει τι συνέβη το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007».

«Γνωρίζουμε για την επικείμενη αποφυλάκιση ενός 49χρονου Γερμανού, ο οποίος υπήρξε ο κύριος ύποπτος στην ομοσπονδιακή έρευνα της Γερμανίας για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το άτομο παραμένει ύποπτος και στη δική μας έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Μπρικνέρ.

«Έχουμε ζητήσει συνέντευξη με αυτόν τον Γερμανό ύποπτο, αλλά στη συνέχεια το αίτημα απορρίφθηκε από τον ίδιο. Ελλείψει συνέντευξης, θα συνεχίσουμε παρ’ όλα αυτά να επιδιώκουμε οποιαδήποτε αξιόπιστη γραμμή έρευνας».