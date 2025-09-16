Εθνική Ελλάδας: «Τρελό» γλέντι στα μπουζούκια – Αποθεώθηκε ο τραγουδιστής… Λαρεντζάκης, χόρεψαν Αντετοκούνμπο και Σπανούλης

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης

Η Εθνική Ελλάδας γιόρτασε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, με μια μαγική βραδιά στα μπουζούκια.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Δευτέρας, το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρρης άνοιξε αποκλειστικά για να υποδεχθεί την «Επίσημη αγαπημένη». Οι διεθνείς το διασκέδασαν με την ψυχή τους, και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Βασίλης Σπανούλης και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Ποσειδώνιο και πανηγυρίσουν την επιστροφή της «Γαλανόλευκης» στα μετάλλια έπειτα μετά από 16 χρόνια.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς. Μάλιστα όταν πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει αποφάσισε να αλλάξει τους στίχους «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…» σε «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά», γνωρίζοντας την αποθέωση.

Μάλιστα ο Θοδωρής Φέρρης αφιέρωσε το τραγούδι «που ‘σαι Θανάση» στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το γλέντι της Εθνικής:

Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης Εθνική Ελλάδα, Γλέντι, Θοδωρής Φέρρης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ποιοι έχουν 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να την εκδηλώσουν, σύμφωνα με μελέτη

Ο χρυσός κανόνας του Σεπτεμβρίου για καταπράσινο γκαζόν την Άνοιξη

e-ΕΦΚΑ: Με ένα κλικ στο κινητό τα ένσημα των ασφαλισμένων – Όλες οι λεπτομέρειες

IRIS: Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστες – Τι αλλάζει από το 2026

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:00 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ισπανία – LaLiga: Μεγάλη νίκη της Εσπανιόλ επί της Μαγιόρκα – Ισοβαθμία στην κορυφή

Η 4η αγωνιστική της LaLiga ολοκληρώθηκε με ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα στην Εσπανιόλ και...
03:00 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ευρωμπάσκετ 2025: «Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο» – Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς τη...
22:05 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη

Τεράστια επιτυχία για την ελληνική πάλη. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωτα...
21:35 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Ο Εμμανουήλ Καραλής… δροσίζει τον Αρμάντ Ντουπλάντις πριν από το άλμα για το παγκόσμιο ρεκόρ

Σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές αθλητικής αλληλεγγύης, ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεψε την παράσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος