Εθνική Ελλάδας: «Τρελό» γλέντι στα μπουζούκια – Αποθεώθηκε ο τραγουδιστής… Λαρεντζάκης, χόρεψαν Αντετοκούνμπο και Σπανούλης

Η Εθνική Ελλάδας γιόρτασε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, με μια μαγική βραδιά στα μπουζούκια.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Δευτέρας, το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρρης άνοιξε αποκλειστικά για να υποδεχθεί την «Επίσημη αγαπημένη». Οι διεθνείς το διασκέδασαν με την ψυχή τους, και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Βασίλης Σπανούλης και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Ποσειδώνιο και πανηγυρίσουν την επιστροφή της «Γαλανόλευκης» στα μετάλλια έπειτα μετά από 16 χρόνια.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς. Μάλιστα όταν πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει αποφάσισε να αλλάξει τους στίχους «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…» σε «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά», γνωρίζοντας την αποθέωση.

Μάλιστα ο Θοδωρής Φέρρης αφιέρωσε το τραγούδι «που ‘σαι Θανάση» στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το γλέντι της Εθνικής: