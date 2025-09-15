Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Επέστρεψε στην Αθήνα με το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025 – Στιγμές από την υποδοχή της «επίσημης αγαπημένης»

Φωτογραφία: Intime

Η «επίσημη αγαπημένη» κατέφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με μουσική υπόκρουση το «Final Countdown», φέρνοντας μαζί της κάτι που έλειπε χρόνια: το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025, το πρώτο έπειτα από 16 χρόνια.

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, που επικράτησε 92-89 της Φινλανδίας στον μικρό τελικό, επέστρεψε στο βάθρο των διακρίσεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προσφέροντας στιγμές υπερηφάνειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime
Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Οι διεθνείς, με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και συμπαραστάτες τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου και Βασίλη Τολιόπουλο έγραψαν ένα νέο κεφάλαιο στην Ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες και τις καρδιές όλων των φιλάθλων.

Φωτογραφία: Intime

Τα μέλη της αποστολής υποδέχθηκαν με χαμόγελα τα δώρα και τις ανθοδέσμες τους, σε μια τελετή που τίμησε τους ανθρώπους που έφεραν ξανά τη χώρα μας στο προσκήνιο.

Φωτογραφία: Intime

Το θρυλικό τραγούδι «The Final Countdown» των Europe, ή αλλιώς το γνωστό «τιρινίνι», που συνοδεύει την Εθνική από το 1987, αντήχησε στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη. Πρώτος εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης, παραλαμβάνοντας την ανθοδέσμη του, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να ακολουθούν.

Φωτογραφία: Intime

Με τα μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος, οι διεθνείς πήραν κι αυτοί τις ανθοδέσμες τους, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειχνε να το απολαμβάνει περισσότερο από όλους, κουνώντας τα χέρια του στον ρυθμό.

Η συγκλονιστική προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%.

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime
Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Το χάλκινο μετάλλιο της Ρίγας δεν είναι απλώς η επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο. Είναι το έκτο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ σε Ευρωμπάσκετ (μετά τα χρυσά του 1987 και 2005, το ασημένιο του 1989 και τα χάλκινα του 1949 και 2009).

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Ένα μετάλλιο που, αν και χάλκινης απόχρωσης, μοιάζει με χρυσό, καθώς δείχνει τον δρόμο για μια νέα εποχή μετά από 16 «άγονες» χρονιές.

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Δηλώσεις

περισσότερα
15:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Βασίλης Σπανούλης, παραχώρησε δη...
14:06 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ένα άλμα ήταν αρκετό για τον Μίλτο Τεντόγλου, προκειμένου να εξασφαλίσει την συμμετοχή του -γι...
12:32 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τέλειωσε πρόωρα η συνεργασία του Ρουί Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθην...
09:31 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ανάρτηση στα social media έκανε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δίνοντας συγχαρητήρια στην Εθνική Ε...
