Eurobasket 2025: Η Εθνική Ομάδα επέστρεψε στο βάθρο 16 χρόνια μετά – Το χάλκινο που μοιάζει… χρυσό, το πάρτι στα αποδυτήρια και οι πρωταγωνιστές

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ανδρών έβαλε τέλος σε μια μακρά αναμονή 16 ετών, επιστρέφοντας στις διακρίσεις με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025. Στον μικρό τελικό που διεξήχθη στη Ρίγα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89, χαρίζοντας στο ελληνικό μπάσκετ το πρώτο του μετάλλιο μετά το 2009.

Η επιτυχία αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς για τους περισσότερους παίκτες αυτό ήταν το πρώτο τους μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Ο Βασίλης Σπανούλης, που το 2009 ήταν από τους πρωταγωνιστές εντός αγωνιστικού χώρου, βρέθηκε τώρα σε διαφορετικό ρόλο: ως προπονητής και καθοδηγητής αυτής της ομάδας, οραματιστής και «αρχιτέκτονας» της διάκρισης.

Οι πρωταγωνιστές του «μικρού» τελικού

Η Ελλάδα έδειξε αποφασισμένη από την αρχή του παιχνιδιού, διατηρώντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκειά του, παρότι στο φινάλε χρειάστηκε να αντέξει την πίεση των Φινλανδών – και κάποια λάθη των διαιτητών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με γεμάτη στατιστική και ψυχραιμία στις τελευταίες κρίσιμες βολές, έδωσε λύσεις τη στιγμή που όλα έμοιαζαν ρευστά. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτέλεσε «καταιγίδα» από την περιφέρεια, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου έδωσε ώθηση σε κρίσιμα σημεία της τρίτης και τέταρτης περιόδου. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση στο ενεργητικό του, ίσως την καλύτερή του με την Εθνική Ομάδα.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Κώστα Παπανικολάου, του αρχηγού της «επίσημης αγαπημένης», που ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή να περιορίσει τον Λάουρι Μάρκανεν, καθώς και του Κώστα Σλούκα, ο οποίος -ενδεχομένως- στο τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο στο στήθος καθοδήγησε με εμπειρία και ηρεμία τους συμπαίκτες του.

Από την Φινλανδία, που για πρώτη φορά στην Ιστορία της τερμάτισε στην 4η θέση σε Ευρωμπάσκετ, ξεχώρισε ο… σβηστός για τρία δεκάλεπτο, Λάουρι Μάρκανεν, με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Ελίας Βάλτονεν. «Πληγή» για το σύνολο του Ελίας Τουόβι τα τρίποντα, όπου μέτρησε 13/39!

Ο αγώνας

Η Εθνική μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ, με τον Ντόρσεϊ να ανοίγει τον χορό των… τρίποντων, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει πραγματικό ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση και τον Παπανικολάου να έχει… σβήσει τον Μάρκανεν στο παρκέ. Τα παραπάνω βοήθησαν την «γαλανόλευκη» να ξεφύγει με νταμπλ σκορ στο 5΄ (12-6) και να μην αισθανθεί πίεση από την Φινλανδία μέχρι το τέλος της περιόδου (24-15 στο 10΄).

Με τρίποντο του Σλούκα στην εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη εξασφάλισε για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (27-17 στο 11΄), αλλά η είσοδος του Μούρινεν, άλλαξε προσωρινά την απόλυτη κυριαρχία της Εθνικής.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε από το ημίχρονο μία διαφορά 14 πόντων (48-34) και με τρίποντες-ενέσεις έσβηνε κάθε προσπάθεια ανατροπής των αντιπάλων, μέχρι το 36΄, όταν οι Φιλανδοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 9-25 και στα 5″ πριν τη λήξη βρέθηκαν στο -1 (90-89), έπειτα από 2/3 εύστοχες βολές του Βάλτονεν.

JANTUNEN HAD A CHANCE TO PUT FINLAND IN FRONT 😳#EuroBasket pic.twitter.com/HhlmpkmwFP — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025



Ο τελευταίος αστόχησε στην τελευταία με τον Γιάντουνεν να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά να αστοχεί εξ επαφής και στη συνέχεια να κάνει φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαμόρφωσε από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» το τελικό σκορ, καθώς ο Γιάντουνεν αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης, σχεδόν από το κέντρο του παρκέ.

GREECE SURVIVE #EUROBASKET INSANITY AND RETURN TO THE PODIUM! pic.twitter.com/yTWPWVl28g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τολιόπουλος 15 (4/10 τρίποντα), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30 (9/11 δίποντα, 12/16 βολές, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2 τρίποντα, 8/11 βολές), Μαξούνι (0/6 σουτ), Μάρκανεν 19 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2)

Ένα μετάλλιο με ξεχωριστή αξία

Το χάλκινο μετάλλιο της Ρίγας δεν είναι απλώς η επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο. Είναι το έκτο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ σε Ευρωμπάσκετ (μετά τα χρυσά του 1987 και 2005, το ασημένιο του 1989 και τα χάλκινα του 1949 και 2009).

Ένα μετάλλιο που, αν και χάλκινης απόχρωσης, μοιάζει με χρυσό, καθώς δείχνει τον δρόμο για μια νέα εποχή μετά από 16 «άγονες» χρονιές.

HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Το πάρτι στα αποδυτήρια

Με την τελευταία κόρνα του αγώνα να σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ, ο «Greek Freak» μπήκε πρώτος στα αποδυτήρια και ξεκίνησε live μετάδοση στο Instagram, μεταφέροντας στο κοινό τις ατόφιες στιγμές χαράς και συγκίνησης.

«Πού πάω ρε μ@@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!», ακούστηκε να λέει ο Γιάννης, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, κάνοντας σαφές ότι αυτή η πορεία με την «γαλανόλευκη» είχε για τον ίδιο βαθύτερο νόημα.

“Δεν θέλω να τελειώσει η εθνική” ΓΙΑΝΝΑΡΕ pic.twitter.com/wvxTNemSiU — Νικολία ❤️🤍 (@livingred7) September 14, 2025



Το γλέντι δεν άργησε να ξεκινήσει, με τον σταρ των Μπακς να αναλαμβάνει και ρόλο DJ. Στη διαπασών έπαιξαν κομμάτια του Light και του ΛΕΞ -με τον πρώτο να έχει αφιερώσει τραγούδι στον Γιάννη στο παρελθόν- ενώ η ένταση κορυφώθηκε με το «Αλήτικη Αγάπη» και το εμβληματικό «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.

💙🏅🎶 Greek Freak, baby, MVP: ο Γιάννης κάνει live στο Instagram με το τραγούδι του Light για τον… ίδιο!#Εθνικη_Μπασκετ #GiannisAntetokounmpo pic.twitter.com/sOqj5SD9QR — Athletiko (@athletiko_gr) September 14, 2025



Το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Ο Κώστας Σλούκας έκλεψε την παράσταση, εμφανιζόμενος με πετσέτα στη μέση και οδηγώντας την ομάδα σε ξέφρενους χορούς, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν γλίτωσε τις καθιερωμένες «σφαλιάρες» των συμπαικτών – μια παράδοση που ξεκίνησε από τα φιλικά της προετοιμασίας και πλέον αποτελεί κάτι σαν… τελετουργία.

Η FIBA δημοσίευσε ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδας, όπου όλοι οι αθλητές διασκέδασαν με την ψυχή τους, αυτή την πολύ σπουδαία επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου.

“Not a single piece of cloth will remain dry” – Greece locker room 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/HXPumGsjuX — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Η μεγάλη αγκαλιά του ελληνικού μπάσκετ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, ο GM της «γαλανόλευκης» Νίκος Ζήσης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μπήκαν στο γήπεδο για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί σε μια συγκινητική εικόνα.

🙌🇬🇷 Greek basketball legends Theodoros Papaloukas and Dimitris Diamantidis were among the first to congratulate their ex teammate Vassilis Spanoulis for winning the bronze medal #Eurobasket pic.twitter.com/ss2wbDarrW — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 14, 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου

Ο ηγέτης της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραδέχτηκε σε δηλώσεις του, πως η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο φετινό EuroBasket, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της υπέρλαμπρης καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αντετοκούνμπο:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και -μεταξύ άλλων- ξεκαθάρισε πως αν είναι στην Εθνική Ομάδα ο Βασίλης Σπανούλης, τότε θα είναι και αυτός.

«Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα», ανέφερε ο «Greek Freak».

«Κάθε καλοκαίρι ερωτεύομαι ξανά το μπάσκετ, λατρεύω την κουλτούρα, τα αποδυτήρια, τους συμπαίκτες μου, μιλάμε ελληνικά και τα λέω με ανθρώπους που ξέρω από παλιά, όπως ο Σλούκας, ο Παπανικολάου και ο Λαρεντζάκης που ήμασταν συμμαθητές. Ερωτεύομαι ξανά το παιχνίδι. Μακάρι να παίζαμε κι άλλο, να παίξουμε και το επόμενο καλοκαίρι, αν και δεν θα παίξουμε. Αγαπώ να εκπροσωπώ την Ελλάδα και είμαι πάντα έτοιμος να το κάνω», πρόσθεσε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κάναμε κόσμο να ανάψει τις τηλεοράσεις τους για να μας δει, που χάρηκε με την επιτυχία μας και μπορεί να μας περιμένει και στο αεροδρόμιο. Και που μπορεί να εμπνεύσαμε κόσμο. Μπορεί κάποια στιγμή να είμαι σε θέση να διεκδικήσω και χρυσό. Ίσως να είμαι βοηθός του κόουτς Σπανούλη, ίσως να είμαι στις θέσεις κοντά στο γήπεδο, μαζί με τον Παπαλουκά και τον Διαμαντίδη».

Κλείνοντας, είπε: «Άρχισα να παίζω μπάσκετ το 2008 και το 2009 είχα σταματήσει. Η μητέρα μου ήταν στη λαϊκή αγορά της Θήβας. Ο κόουτς μου, ο Ζήβας, μου είπε να αρχίσω ξανά το μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Μου έδιναν 300 ευρώ τον μήνα και έδωσαν δουλειά στη μαμά μου. Έτσι το 2010 άρχισα να ξαναπαίζω μπάσκετ».

Σλούκας για το μέλλον του στην Εθνική: Είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις

Συγκινημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Κώστας Σλούκας μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής επί της Φινλανδίας με 92-89 και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

«Κάτι γινόταν πάντα και πήγαινα είτε τραυματίας, είτε με πόνο. Είναι μία δικαίωση για όλα τα παιδιά, πίστευα από την πρώτη στιγμή που πάτησα πόδι στην προετοιμασία», είπε ο γκαρντ του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε: «Εμείς ξεκινήσαμε το μπάσκετ βλέποντας τον Βασίλη Σπανούλη, τον Νίκο Ζήση να πανηγυρίζουν μετάλλια. Πιθανότατα θα βλέπουν άλλα παιδιά εμάς και ίσως τα εμπνεύσουμε για το μέλλον».

«Αυτό το μετάλλιο είναι πάνω από όλα, είναι κάτι ασύλληπτο. Μπορώ να πω ότι έχω μία αξιοσέβαστη καριέρα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα μου. Είναι πολύ μακρινό το 2027, δεν ξέρω το μέλλον τι επιφυλάσσει, αλλά πιθανόν να είμαι τότε άνεργος. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις, τον τρόπο και το σωστό τάιμινγκ. Θα το αφήσω ανοιχτό και θα δείξει», είπε ο Κώστας Σλούκας.

Βασίλης Σπανούλης: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Βασίλης Σπανούλης, ήταν περήφανος για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και το σταφ της «γαλανόλευκης».

«Ελλάδα αυτό είναι για σένα. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Κάναμε εξαιρετική δουλειά σε όλο το τουρνουά. Στον ημιτελικό κάναμε το πρώτο μας κακό παιχνίδι. Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες. Ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής όπως και η Τουρκία μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε την αξιολόγησή μας. Απόψε ήμασταν εξαιρετικοί για 38 λεπτά και όλα τα λάθη πήγαμε να τα κάνουμε μαζεμένα σε δύο λεπτά», είπε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη λήξη του αγώνα.

«Ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δε θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο. Και να μην είμαι στην Εθνική θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Όταν με πήρε ο Πρόεδρος τηλέφωνο και ο Νίκος ο Ζήσης του είπα ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».

«Τρία αδέλφια από τα Σεπόλια»

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση από την εποχή που ήταν μικρός μαζί με τα αδέλφια του και ζούσαν στα Σεπόλια.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανέβασε στο Instagram δύο φωτογραφίες -μία από το παρελθόν και μία από τα αποδυτήρια- με τη λεζάντα «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια».

Στην πρώτη φαίνεται ο ίδιος μαζί με τα αδέρφια του, καθισμένοι σε έναν καναπέ στα Σεπόλια, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία είναι τα αποδυτήρια του γηπέδου στη Ρίγα της Λετονίας, κρατώντας τα μετάλλια του Eurobasket.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Antetokounmpo (@kostas__ante37)

Ο «Giannis» στην κορυφαία 5άδα του Eurobasket 2025

Η Γερμανία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε στον τελικό της διοργάνωσης την Τουρκία με 88-83, αποδεικνύοντας πως είναι η κορυφαία ομάδα της Γηραιάς ηπείρου.

Λίγο μετά το πέρας του τελικού του Eurobasket, όπου η Γερμανία κέρδισε την Τουρκία με 88-83, ψηφίστηκε και η καλύτερη πεντάδα της φετινής διοργάνωσης, στην οποία βρίσκεται ο ηγέτης της Εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι άλλοι τέσσερις, είναι οι Ντένις Σρέντερ (Γερμανία), Φρανζ Βάγκνερ (Γερμανία), Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) και Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία).