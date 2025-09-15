Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα της νέας παραλίας

Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας (15/9) στη θαλάσσια περιοχή της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης.

Η σορός εντοπίστηκε ανάμεσα στον Λευκό Πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με την αστυνομία να ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα που ανέσυρε τον άτυχο άνδρα και τον παρέδωσε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας thesstoday.gr, η σορός ανήκει σε άνδρα ηλικίας περίπου 25 με 30 ετών, ύψους γύρω στο 1,80 μ., ο οποίος φορούσε ρούχα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του άνδρα.