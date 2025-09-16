Η Γάζα φλέγεται: Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση με την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ – Oι κραυγές των Παλαιστινίων αντηχούν μέσα από τα ερείπια

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σηματοδοτώντας μια από τις πιο αιματηρές φάσεις του πολέμου που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια και επιδεινώνει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι δυνάμεις του Ισραήλ εισήλθαν στη Γάζα τη Δευτέρα, ενώ περισσότερα στρατεύματα αναμένεται να τους ενισχύσουν τις επόμενες ημέρες.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας, ακολουθούμενους από την είσοδο αρμάτων μάχης, σύμφωνα με παλαιστινιακά δημοσιεύματα.

Συνάντηση Ρούμπιο – Νετανιάχου

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο Ρούμπιο μάλιστα παρέστη σε τελετή εποίκων σε τούνελ κάτω από το παλαιστινιακό χωριό Σιλουάν, σε μικρή απόσταση από το τέμενος αλ-Άκσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του μαζί με τον Νετανιάχου, υπογράμμισε: «Πρέπει να θυμόμαστε με ποιους έχουμε να κάνουμε εδώ [σ.σ. Χαμάς] – και πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη βία και στη βαρβαρότητα. Και όταν αντιμετωπίζεις αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, όσο κι αν θα θέλαμε να υπάρχει ένας ειρηνικός, διπλωματικός τρόπος να τερματιστεί αυτό, και θα συνεχίσουμε να το επιδιώκουμε, πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα ότι αυτό δεν θα συμβεί».

«Ακούμε τις κραυγές τους»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει την επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς, πυρά πυροβολικού και επιθέσεις με drones.

Μάρτυρας που μίλησε στο AFP περιέγραψε «βαρύ, ασταμάτητο βομβαρδισμό στην Πόλη της Γάζας», ο οποίος ισοπέδωσε σπίτια και εγκλώβισε ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια.

«Ακούμε τις κραυγές τους», δήλωσε ο 25χρονος κάτοικος Αχμέτ Γκαζάλ.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας που ελέγχεται από τη Χαμάς, είπε στο AFP ότι «ο βομβαρδισμός συνεχίζεται σφοδρά σε όλη την Πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται».

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν σπίτι σε περιοχή βόρεια της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 50.

Το πρακτορείο Wafa, επικαλούμενο ιατρικές πηγές, μετέδωσε ότι οι περισσότεροι από τους 62 νεκρούς της Δευτέρας προέρχονταν από την Πόλη της Γάζας.

Ισραήλ: Η Γάζα φλέγεται

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες «πολεμούν ηρωικά για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Γάζα φλέγεται. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις χτυπούν την τρομοκρατική υποδομή με σιδερένια γροθιά. Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα κάνουμε πίσω, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Την τελευταία εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας, ισοπεδώνοντας δεκάδες πολυώροφα κτίρια που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, οι IDF έχουν καλέσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους να φύγουν από την Πόλη της Γάζας και να μετακινηθούν νότια σε «ανθρωπιστικές περιοχές». Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη μέχρι στιγμής.

Οι ΗΠΑ στηρίζουν την επιχείρηση

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο είπε στον Νετανιάχου πως η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει τη χερσαία επιχείρηση, αλλά θέλει να δει να εφαρμόζεται γρήγορα και να τελειώνει το συντομότερο δυνατό.

«Ο Ρούμπιο δεν τράβηξε το φρένο στη χερσαία επιχείρηση», ανέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε: «Δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ, είναι ο πόλεμος του “Μπίμπι”, και εκείνος θα αναλάβει ό,τι συμβεί στη συνέχεια».

Καθώς τα ισραηλινά άρματα μάχης κινούνταν μέσα στην Πόλη της Γάζας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Χαμάς να μην πειράξει τους 20 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά ζωντανούς.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN ότι η Χαμάς έχει μετακινήσει ομήρους πάνω από το έδαφος για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες ενάντια στη χερσαία επίθεση.

«Ελπίζω οι Ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν σε τι μπλέκουν αν κάνουν κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ανθρώπινη θηριωδία, όπως λίγοι άνθρωποι έχουν ξαναδεί. Μην το αφήσετε να συμβεί ή, όλα τα “στοιχήματα” ακυρώνονται. Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.



Ο Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ευχαριστεί τον Τραμπ για την «ακλόνητη υποστήριξή του στη μάχη του Ισραήλ ενάντια στη Χαμάς και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

Ωστόσο, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων προειδοποίησε ότι η απόφαση του Νετανιάχου να ξεκινήσει τη χερσαία επιχείρηση θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

Από την πλευρά της, η Χαμάς απάντησε στις δηλώσεις Τραμπ, λέγοντας ότι τα σχόλιά του δείχνουν «κατάφωρη μεροληψία υπέρ της σιωνιστικής προπαγάνδας».

«Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ζωές των αιχμαλώτων του στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι η κατάληψη της Πόλης της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων. «Η Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι ο Νετανιάχου υπονομεύει τις πιθανότητες οποιασδήποτε συμφωνίας, πιο πρόσφατα προσπαθώντας να δολοφονήσει την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών στο Κατάρ ενώ συζητούσαν την τελική συμφωνία του Τραμπ», κατέληξε η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από: Reuters, Axios, Al Jazeera, Times of Israel