Βγήκε στον Ατλαντικό η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra – Δείτε βίντεο

Ιστορική ημέρα η χθεσινή, αφού η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra, που κατασκευάστηκε στα γαλλικά ναυπηγεία, έφυγε οριστικά από την Λοριάν με ρότα την Βρέστη, όπου αναμένεται να παραληφθεί κι επίσημα από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό και να ενταχθεί στον στόλο του. Παράλληλα, σήμανε η αντίστροφη μέτρηση και για την πρώτη ελληνική φρεγάτα ΚΙΜΩΝ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Χθες, 15 Σεπτεμβρίου 2025, η φρεγάτα Amiral Ronarc’h , η πρώτη από τις πέντε φρεγάτες άμυνας και παρέμβασης (FDI) που εξόπλισαν το Γαλλικό Ναυτικό, εγκατέλειψε οριστικά το ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient για να ενταχθεί στο βασικό λιμάνι της Βρέστης.

Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των θαλάσσιων δοκιμών και την έναρξη της διαδικασίας αποδοχής από το Γαλλικό Ναυτικό, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2025.

Το πρόγραμμα FDI, με επικεφαλής τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών της Γαλλίας (DGA), ξεκίνησε το 2017. Στόχος είναι να ενισχύσει σημαντικά τις μονάδες επιφανείας του γαλλικού με σκάφη υψηλής απόδοσης, ευέλικτα, πρώτης τάξεως στην αιχμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ο απόπλους από το ναυπηγείο της Λοριάν αποτέλεσε την αφορμή για μία πανηγυρική τελετή παρουσία του Εμμανουήλ Τσίβα, Γενικού Αντιπροσώπου για τους Εξοπλισμούς, του Ναυάρχου Νικολά Βοζούρ, Αρχηγού του Επιτελείου του Ναυτικού, και του Πιερ-Ερίκ Πομελλέ, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Naval Group.

Σύμφωνα με μια παράδοση που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, η φρεγάτα χαιρέτισε την εκκλησία Notre-Dame-de-Larmor-Plage με τρεις κανονιοβολισμούς. Η εκκλησία, της οποίας το σύνθημα είναι «Καλοί άνεμοι σε όσους χαιρετώ», απάντησε με κρώξιμο καμπάνας. Η γαλλική σημαία υψώθηκε επίσης στο καμπαναριό.

Οι φρεγάτες άμυνας και επέμβασης είναι πολεμικά σκάφη πολλαπλών ρόλων, εξοπλισμένα με συστήματα υψηλής απόδοσης σε όλους τους τομείς του πολέμου (αέρα, επιφανείας, υποβρύχιο) και ικανά να αναπτύξουν ειδικές δυνάμεις. Με εκτόπισμα 4.500 τόνους, διακρίνονται για την ιδιαίτερη σχεδίασή τους με την χαρακτηριστική ανάστροφη πλώρη και την ικανότητά τους να επιχειρούν σε αμφισβητούμενα περιβάλλοντα, είτε αντιμετωπίζοντας ασύμμετρες απειλές είτε προκλήσεις υψηλής έντασης.

Όπως επισημαίνει η κατασκευάστρια εταιρεία, έχουν σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμες, απομακρυσμένες αναπτύξεις σε ζώνες κρίσης, με υψηλή διαλειτουργικότητα και αξιοσημείωτη αντοχή. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλοίου συγκαταλέγεται το PSIM που διακρίνεται από τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και βελτιωμένη προστασία από κυβερνοαπειλές, ενώ παράλληλα είναι επεκτάσιμες ώστε να προσαρμόζονται σε μελλοντικές καινοτομίες και αναδυόμενες απειλές.

Το πρόγραμμα FDI συμμετέχει ενεργά στην ανανέωση και ενίσχυση του γαλλικού στόλου επιφανείας. Η φρεγάτα Amiral Ronarc’h θα ακολουθηθεί – βάσει του προγράμματος του γαλλικού πολεμικού – από τέσσερις άλλες φρεγάτες: την Amiral Louzeau , την Amiral Castex, την Amiral Nomy και την Amiral Cabanier . Τα πρώτα τρία πλοία αποτελούν μέρος του προγραμματισμού για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού της χώρας στο πλαίσιο της δομής 2024-2030.

Η «ΚΙΜΩΝ»

Με την παραλαβή της ‘Amiral Ronarc’h’ από το γαλλικό ΠΝ (Marine Νationale) ξεκινά κι επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI Belharra ‘ΚΙΜΩΝ’, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2025, με την καθυστέρηση να βγαίνει τελικά σε καλό σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του πλοίου.

Κι αυτό διότι θα παραδοθεί με 32 κελιά καθώς και αντιαεροπορικό – πυραυλικό σύστημα RAM μαζί με αερόφυλλα chaffs, που παραπλανούν το ραντάρ εισερχόμενου εχθρικού πυραύλου.

Όλα αυτά θα πλαισιώνονται από τον ολοκληρωμένο ιστό αισθητήρων – PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module). Είναι η ψηφιακή καρδιά του πλοίου, όπου βρίσκονται συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου ‘CAPTAS-4’ και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, όσο κι αν σε ανεπίσημο επίπεδο υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι τελικά τα πλοία θα έχουν το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου ECM (Electronic CounterMeasures), επισήμως από την κατασκευάστρια εταιρεία των φρεγατών δεν μπόρεσαν να δώσουν κάποια σαφή απάντηση σε σχετικό ερώτημα του enikos.gr.

Βάσει του νέου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος, η παραλαβή της πρώτης ΚΙΜΩΝ προβλέπεται για το τέλος του 2025, της δεύτερης ΝΕΑΡΧΟΣ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και της τρίτης ΦΟΡΜΙΩΝ εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, με το τελευταίο τρίμηνο να προκρίνεται ως το πιο πιθανό.