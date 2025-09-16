ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9).

Από την αμερικανική πλευρά, το παρών έδωσαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους.

Η πατριαρχική αποστολή αποτελούνταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρα Αέτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

