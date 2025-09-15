Προσωρινά κρατούμενος ο 42χρονος μαστροπός – «Είναι ψέματα, έστησαν τη σκευωρία για να με εκδικηθούν» υποστήριξε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος μαστροπός, γνωστός με το προσωνύμιο «Κοντός», ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, με τον ίδιο να αρνείται το βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 42χρονος επί σειρά ετών και μέχρι το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, ανάμεσά τους και μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος. Τα θύματά του κατήγγειλαν και περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός που ενίσχυσε τις κατηγορίες εις βάρος του.

Ενώπιον του ανακριτή, ο 42χρονος αρνήθηκε τις καταγγελίες, ισχυριζόμενος ότι οι γυναίκες ψεύδονται λόγω οικονομικών διαφορών. «Όσα μου καταλογίζουν οι καταγγέλλουσες είναι ψέματα. Υπάρχουν συμφωνητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική μας σχέση. Οι κυρίες λάμβαναν ποσοστά επί των πωλήσεων και επειδή δεν τους αρκούσαν, έστησαν τη σκευωρία για να με εκδικηθούν», είπε χαρακτηριστικά.