ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η δίκη με τους 104 κατηγορούμενους – Κινδυνεύει με πρόστιμο η Ελλάδα λόγω καθυστέρησης πληρωμής των επιδοτήσεων

Στις 22 Σεπτεμβρίου αρχίζει στο Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη με τους 104 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρεται να εισέπραξαν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να τις δικαιούνται.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πρόκειται για την πολυπληθέστερη δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο αφορά υποθέσεις από τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022. Στους «104» καταλογίζεται επί της ουσίας ότι παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις και στην πραγματικότητα καλλιεργούσαν «αέρα κοπανιστό».

Οι κατηγορούμενοι, γυναίκες και άνδρες, κάποιοι συγγενείς μεταξύ τους, προέρχονται από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Το μοτίβο σταθερό και επαναλαμβανόμενο: υπέβαλαν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν ενίσχυση αλλά και να συμμετάσχουν σε μέτρα/δράσεις για τα δικαιώματα που δήλωναν, και δη μεταξύ άλλων για δικαιώματα επί ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων. Δήλωναν ανά περίπτωση ως ενοικιαζόμενα κάμποσα αγροτεμάχια, εμφάνιζαν τα στοιχεία συγκεκριμένων δήθεν εκμισθωτών, προσκόμιζαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς επίρρωση των δηλωθέντων καθώς και τα αντίστοιχα συμφωνητικά αγρομίσθωσης.

Όμως οι δηλώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα εν λόγω αγροτεμάχια, ούτε όμως και οι κατηγορούμενοι τα είχαν μισθώσει απ’ αυτούς και ουδέποτε είχαν καλλιεργήσει τις επίδικες εκτάσεις.

«Είχαν γίνει παρακολουθήσεις από την τοπική Αστυνομία και την Οικονομική Αστυνομία. Τότε επιτρεπόταν να φαίνεται ότι νοικιάζει κάποιος ένα κτήμα ακόμη και από τον μη έχοντα, δηλαδή ακόμα και από κάποιον που δεν ήταν ιδιοκτήτης. Με βάση αυτό το ενοικιαστήριο πήγαινε και έπαιρνε κάποιος τις επιδοτήσεις. Άλλαξε στην συνέχεια αυτό και έπρεπε να αποδείξει κανείς ότι πράγματι ήταν δικό του το κτήμα, εφόσον ήταν ο ιδιοκτήτης» ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Κινδυνεύει με πρόστιμο η Ελλάδα εξαιτίας καθυστέρησης πληρωμής των επιδοτήσεων

Αναφορικά με το πρόστιμο που κινδυνεύει να πληρώσει η Ελλάδα στα ευρωπαϊκά ταμεία, εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων λόγω της εμπλοκής στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Τάσος Τέλλογλου τόνισε ότι «αυτό το πρόβλημα έχει την βάση του σε έναν κανονισμό του 2022. Με βάση αυτό τον κανονισμό, οι πληρωμές που θα γίνουν μετά τις 30.6.2025 υπόκεινται σε σοβαρές ποινές που μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ τα 100 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής, μέχρι 15.10.2025 και 31.12.2025. Συνήθως η χώρα έφτιαχνε ένα απόθεμα καθώς η ΕΕ ανεχόταν ένα 5% να μην πληρωθεί λόγω για παράδειγμα μίας δικαστικής εμπλοκής. Για να σχηματισθεί το απόθεμα γινόταν όσο το δυνατόν ψηλότερες πληρωμές 30/6 ώστε να είναι και πολύ το 5%. Τώρα 30/6 έχουν γίνει ελάχιστες πληρωμές. Φανταστείτε πώς μόνο τα απλήρωτα νέα βιολογικά φτάνουν τα 230 εκατ. ευρώ. Να γίνονται έλεγχοι αλλά λίγο πιο γρήγορα. Όχι όπως στο Ηράκλειο.».

Εξελέγη το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το προεδρείο τους εξέλεξαν τα 31 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Από τα πρώτα θέματα της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που θα προτείνουν τα κόμματα, καθώς και των εγγράφων που θα ζητήσουν να κατατεθούν.

Στο προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής εξελέγησαν ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 θετικές ψήφους (πρόεδρος), η βουλευτής Δυτ. Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους (αντιπρόεδρος), και η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη με 17 ψήφους (γραμματέας).

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Αντιπολίτευσης για την εκλογή διακομματικού αντιπροσωπευτικού προεδρείου, απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η οποία υποστήριξε ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής προεδρείων των Διαρκών Επιτροπών.

Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «λευκό», πλην του βουλευτή της «Νίκης», Νίκου Βρεττού, ο οποίος υπερψήφισε για πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Νικολακόπουλο. Ο ίδιος, δικαιολογώντας την ψήφο του, ανέφερε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να έχει δικό της πρόεδρο στην Εξεταστική ωστόσο, όπως είπε, τα άλλα δύο μέλη θα έπρεπε να είναι από την Αντιπολίτευση.

Της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προήδρευσε ο α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος αντικατέστησε -για τυπικούς λόγους- τον πρόεδρο του Σώματος της Ολομέλειας Νικήτα Κακλαμάνη που είχε την ονομαστική του εορτή.

«Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα κρύψουμε τίποτα»

Η θέση της ΝΔ είναι ξεκάθαρα «άπλετο φως» σε μια υπόθεση που ταλανίζει χώρα εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε σε δήλωσή του, μετά την εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης. Όπως είπε, «η διαφάνεια και η λογοδοσία για τη ΝΔ αποτελεί βάση για την ιστορία της. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην υπόθεση. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος οι Έλληνες θα αντιληφθούν τι συνέβη από 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Σχολιάζοντας προηγούμενη, σχετική δήλωση της βουλευτού αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλένας Αποστολάκη, είπε ότι στην επιτροπή θα αποκαλυφθούν και ευθύνες του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των επιδοτήσεων.

Στη δήλωσή της, η κ. Αποστολάκη είχε πει ότι μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού, η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. «Ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί», υπογράμμισε η κ. Αποστολάκη.

Εξάλλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι «αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, την οποία ζητούσε η Ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν και σήμερα τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο σκοπός προφανής: να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες».

Από το ΚΚΕ, ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος είπε ότι «σε μια εποχή που πληθαίνουν δημοσιεύματα για νέα δικογραφία, η ΝΔ επιλέγει μονοκομματικό προεδρείο. Στόχος, η εκφύλιση της επιτροπής και το κουκούλωμα».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της Σεμερτζίδου – Ανάμεσά τους Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα

Όπως έγινε γνωστό την Δευτέρα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα που αφορά επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ. Πόπη Σεμερτζίδου, στον σύντροφό της και μέλη της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση την έρευνα της Αρχής δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από το εν λόγω πόσο, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται ότι δεν διατέθηκε για τον σκοπό που εισπράχθηκε και για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο φερόμενων ως βασικών εμπλεκόμενων και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει. Στα δεσμευμένα είναι, επίσης, δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πόρισμα της Αρχής προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρονται τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σημειώνεται ότι για το υπόλοιπο ένα εκατομμύριο ευρώ έχει ζητηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και θα ερευνηθεί αν για την είσπραξη αυτών των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι και γίναμε νούμερο ένα στόχος»

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας της. Η πρώην τομεάρχης της ΝΔ ανέφερε ότι έμαθε την εξέλιξη από δημοσιογράφους, την ώρα που συνέχιζε να εργάζεται και να παραδίδει αυτοκίνητα. Ωστόσο, τα οχήματα έχουν πλέον δεσμευτεί με απόφαση του δικαστηρίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μιλώντας στο Mega, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους, δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό; Ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύριο που τους κατάσχεσαν τα χρήματα. Δεν είχαμε δικαστεί και βγήκαν δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι ότι αυτούς τους γονείς μας κανείς δε τους σκέφτεται; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει “σας δέσμευσαν τα αυτοκίνητα”. Εντάξει ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω».

Χρήστος Μαγειρίας: «Αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις»

«Αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις» δήλωσε ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας.

«Θα μας δημεύσουν τι θα κάνουν, όταν γίνεται ένας όχλος, ένας ντόρος χωρίς να υπάρχει τίποτα. Τι θα κάνει και ο εισαγγελέας. Σου λέει κάτσε να ψάξω εκεί πέρα, όλοι λένε ότι έκανε απάτη ο κ. Μαγειρίας, κάτσε να τον ψάξω. Το παράξενο είναι αυτό; Αυτό επιδιώκατε εσείς τα κανάλια και όλοι αυτό που το έσπρωχναν, να γίνει κάποια οικονομική καταστροφή στον κ. Μαγειρία» ανέφερε αρχικά ο κ. Μαγειρίας, μιλώντας στο OPEN.

«Ε, όταν αποδειχθεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο, θα σας πλακώσει στις αγωγές και τις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 ημέρες κι εσείς συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε. Γιατί αν δεν είμαι εγώ νόμιμος, δεν είναι κανένας νόμιμος σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις. Όπως έχω ξαναπεί έχω μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα, που υπάρχει, δεν είναι στα χαρτιά, ούτε καπνός, ούτε δηλώνει πλαστά βοσκοτόπια και ιστορίες» πρόσθεσε.