Μάτι: Πέθανε ο Αμόρ ο σκύλος – ήρωας που έγινε σύμβολο της τραγωδίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΜΟΡ ΣΚΥΛΟΣ ΜΑΤΙ

Ο Αμόρ, ο σκύλος, ο οποίος μαζί με την κηδεμόνα του την Κατερίνα έγιναν σύμβολο της τραγωδίας στο Μάτι, πέθανε, σκορπίζοντας συγκίνηση στην οικογένεια με την οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο σκυλάκος ήταν πρώην αδέσποτος από το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο γλυκός και πολυαγαπημένος για την οικογένειά του, Αμόρ, μαζί με την κηδεμόνα του την Κατερίνα επέζησαν από την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 χάρη στην προσπάθειά της, η οποία έχει αποτυπωθεί σε μία από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες εκείνης της συγκλονιστικής νύχτας, με την ίδια να τον κρατά αγκαλιά μέσα στο νερό και να παλεύει να μείνουν ζωντανοί και οι δύο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο υπέροχος σκυλάκος βρισκόταν για μήνες στο κυνοκομείο με ακρωτηριασμένο πόδι μετά από τροχαίο όταν αποφάσισε να τον υιοθετήσει η Κατερίνα στην Αθήνα, όπου έζησε μία υπέροχη ζωή γεμάτη πραγματική αγάπη.

Με μεγάλη συγκίνηση εθελοντές και πολίτες από το Ηράκλειο πληροφορήθηκαν τον θάνατο του αγαπητού πρώην αδεσποτούλη, που «άνοιξε τα φτερά» του το 2014 από το κλουβί του κυνοκομείου Ηρακλείου και «πέταξε» στην αγκαλιά της οικογένειάς του, όπου έζησε μία υπέροχη ζωή γεμάτη πραγματική αγάπη, χωρίς ποτέ κανείς να τον αντιμετωπίσει σαν ένα «ανάπηρο σκυλί».

Με μία γλυκιά φωτογραφία, γεμάτη τρυφερότητα, με τον Αμόρ στην αγκαλιά της «μαμάς» του, η Κατερίνα τον αποχαιρέτησε ανακοινώνοντας την απώλεια του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ...

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στην Παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, λίγο...
23:26 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Μεταναστευτικό: Σχέδιο αποσυμφόρησης της Κρήτης με τη μεταφορά μεταναστών σε δομές στην ηπειρωτική χώρα

Σχέδιο αποσυμφόρησης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη, από την συνεχόμενη άφιξη ...
22:56 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ειρήνη Μουρτζούκου: Οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη, οι νέες μαρτυρίες και όσα είπε η ίδια μέσα από την φυλακή

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς ανοίγει...
22:53 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Μάλαμας: «Σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση, την οποία δεν άντεχε» είπε η μητέρα του

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος γιος του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννης ο οποίος συνελήφθη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος