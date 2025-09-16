Πολωνία: «Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο» δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΟΒΡΙΤΣΚΙ

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του μετά την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που η Βαρσοβία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις – Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι

Σε συνέντευξή του στη γερμανική ταμπλόιντ Bild, που δημοσιεύτηκε χθες Δευτέρα, ο κ. Ναβρότσκι τόνισε πως «πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, διότι μόνο αυτό εγγυάται την ειρήνη». Πρόσθεσε πως αναμένει ότι «τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του NATO» δεν θα επαναληφθούν, αλλά παρότρυνε τα κράτη μέλη να είναι καλύτερα προετοιμασμένα.

Ο εθνικιστής πολιτικός –στο αξίωμα λιγότερο από έναν μήνα· αναμένεται σήμερα στο Βερολίνο– δήλωσε ακόμη πως είναι βέβαιος ότι η επίθεση «ελεγχόταν απευθείας από τη Μόσχα» και δείχνει «τι είναι ικανός να κάνει» ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μόνο τρία ή τέσσερα από τα ως ακόμη και 19 drones καταρρίφθηκαν, πάντως ο πολωνός πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός πως ουδείς Πολωνός, ούτε πολίτης ούτε στρατιωτικός, έχασε τη ζωή του.

Ακόμη, ο Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε την υποστήριξή του στην αξίωση του Ντόναλντ Τραμπ όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού να τερματίσουν οποιαδήποτε εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Η απαίτηση του Αμερικανού προέδρου αφορά, μεταξύ άλλων, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αλλά και τη Γαλλία, που εισάγει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ινδίας.

«Μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να αναγκάσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» κι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να τον υποστηρίξει στις προσπάθειές του», έκρινε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ποιοι έχουν 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να την εκδηλώσουν, σύμφωνα με μελέτη

Ο χρυσός κανόνας του Σεπτεμβρίου για καταπράσινο γκαζόν την Άνοιξη

e-ΕΦΚΑ: Με ένα κλικ στο κινητό τα ένσημα των ασφαλισμένων – Όλες οι λεπτομέρειες

IRIS: Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστες – Τι αλλάζει από το 2026

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
07:47 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Η Γάζα φλέγεται: Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση με την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ – Oι κραυγές των Παλαιστινίων αντηχούν μέσα από τα ερείπια

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση με στόχο την κατάληψη τη...
07:46 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Υεμένη, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και προστασία αμάχων»

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για την Υεμένη, με δραμ...
05:51 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ μετά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ

Η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας π...
03:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Axios: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα (15/9) για να καταλάβει την πόλη της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος