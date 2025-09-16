ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/9) ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί.

Memphis resident: “It’s just so dangerous that you can’t get out of your car. You can’t go to the grocery store… So, yeah, I want to see the crime stop — and if the National Guard is going to stop the crime, bring them on!” pic.twitter.com/DVP2HEPjeh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 15, 2025

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.