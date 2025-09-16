ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

Enikos Newsroom

διεθνή

στρατός ΗΠΑ Ουάσινγκτον Εθνοφρουρά
Στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον 13 Αυγούστου 2025 Πηγή: ΕΡΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/9) ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ...

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Axios: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα (15/9) για να καταλάβει την πόλη της ...
01:45 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα (15/9) την άποψή του ότι το Ισραήλ δεν ...
23:05 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Axios: Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ πριν το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ...
23:02 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τι μήνυμα στέλνουν Ρωσία και Λευκορωσία στην Ευρώπη με τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια – Η αντίδραση της Πολωνίας

Σε ένα μεγάλο πεδίο, 72 χλμ. από την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μινσκ, μαίνεται μια μάχη. ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος